Karikaturen von Rolf Totter im Bezirksmuseum Währing

Wien (OTS/RK) - An das reiche Schaffen des einstmals im 18. Bezirk lebenden Karikaturisten Rolf Totter (1922 – 1979) erinnert die Sonder-Ausstellung „Heiterkeit braucht keine Worte“. Die Schau ist von Donnerstag, 28. September, bis Montag, 30. Oktober, im Bezirksmuseum Währing (18., Währinger Straße 124) zu sehen. In amüsanten Bildern behandelte Rolf Totter vielerlei Themen, von der Arbeit bis zu Sport und Tanz. Menschen in speziellen Lagen standen genauso im Fokus wie Nixen und Zentauren. Der Eintritt ist frei, Spenden sind willkommen.

Eröffnet wird die Ausstellung am Donnerstag, 28. September, um 17.00 Uhr (Zutritt gratis). Kurator der Schau ist der Sohn des Künstlers, Hannes Totter. Bei der Auftaktveranstaltung spricht Rolf Totters Nachfahre einleitende Worte und führt durch die aus rund 15 Tafeln mit zahlreichen belustigenden Zeichnungen bestehende Schau. Eine Besichtigung ist jeweils am Donnerstag (17.00 bis 19.00 Uhr), am Sonntag (10.00 bis 12.00 Uhr) und am Montag (von 10.00 bis 12.00 Uhr) möglich. Auskünfte: Telefon 4000/18 127 (Ehrenamtliche Museumsleitung: Doris Weis) bzw. E-Mail bm1180@bezirksmuseum.at.

Rolf Totters humoristische Tusche-Feder-Arbeiten werden auch in Buchform (über 200 Seiten, Preis: 19,80 Euro) und als Memo-Spiel (Preis: 19,90 Euro) den Besucher*innen der Ausstellung angeboten. Infos dazu per E-Mail: hannes.totter@gmail.com.

