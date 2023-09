Kulturstadträtin Kaup-Hasler zum Tod von Marie-Thérèse Escribano

Wien (OTS) - „Fast ein gesamtes Jahrhundert umspannte das Leben von Marie-Thérèse Escribano, in zahlreichen Ländern und noch viel mehr Kunstgattungen war sie beheimatet,“ so Wiens Kulturstadträtin Veronica Kaup-Hasler zum Tod der Sängerin. „Sie, die ursprünglich auf die klassische Opernbühne strebte, wurde Ender der 1950er Jahre zur zentralen Figur im Kreis der Avantgarde rund um Friderich Cerha. Pierre Boulez und Lorin Maazel waren damals ihre Weggefährten. Auf die zeitgenössische Musik folgte ab 1965 die des Mittelalters, das von ihr mitbegründete Ensemble ‚Les Menestrels‘ wurde zur neuen künstlerischen Heimat. Bewundernswert dann die abermalige künstlerische Neuerfindung: Marie-Thérèse Escribano erarbeitete in den 1970er Jahren feministische Theaterstücke und schuf schließlich mit ihren musikalische-kabarettistischen Mini-Revuen quasi ein eigenes Genre. Heute betrauern wir den Tod dieser einmalig wandlungsfähigen Künstlerin.“

2006 wurde Marie-Thérèse Escribano das Silberne Ehrenzeichen für Verdienste um das Land Wien verliehen.

Rückfragen & Kontakt:

Judith Staudinger

Mediensprecherin StRin Mag.a Veronica Kaup-Hasler

+43 1 4000 - 811 69

judith.staudinger @ wien.gv.at