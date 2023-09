Grossmann + Kaswurm Immobilien blickt auf erfolgreiches Vierteljahrhundert zurück

Wien (OTS) - (Wien, 26.09.2023) Der Immobilienentwickler Benedikt Grossmann blickt stolz auf eine 25-jährige Unternehmensgeschichte zurück. Gegründet als Zweimann-Unternehmen, etablierte sich das Unternehmen in den folgenden Jahren als erfolgreicher Player am Wiener Immobilien Markt. Nach einer langjährigen Partnerschaft mit der Kaswurm Immogroup wurde die heute erfolgreiche Grossmann + Kaswurm Immobilien GmbH gegründet. Gemeinsam wurden seither über 100 Immobilienobjekte mit hohem Zukunftspotential erworben und Objekte mit einer Gesamtwohnfläche von über 100.000 m2 entwickelt und großteils abverkauft. Geleitet wird das mittlerweile 23-köpfige Team von den Eigentümern und Geschäftsführern Mag. Benedikt Grossmann, Christian Kaswurm und Mag. Peter Kaswurm. 2022 war das erfolgreichste Jahr der Firmengeschichte, wodurch eine bedeutende Liquiditätsreserve aufgebaut werden konnte. Diese Mittel werden jetzt von Grossmann + Kaswurm gezielt für hochwertige Immobilienprojekte eingesetzt.

Bislang wird von Grossmann + Kaswurm auf 2 Standorten - in einer ikonischen Villa in Wien 19 und im loftartigen Ragnarhof in Wien 16 - gearbeitet. Das soll sich in Kürze ändern: es wird aktuell nach einem gemeinsamen neuen Standort gesucht.

Hohes Potential im Fokus

Grossmann + Kaswurm ist auf den Ankauf und die Entwicklung von Altbauliegenschaften und -wohnungen, klein- und großvolumigen Neubauobjekten sowie Luxusimmobilien im Großraum Wien spezialisiert. „Unsere Kernkompetenz liegt darin, das Potenzial jeder Immobilie zu identifizieren und ihren Wert, vor allem durch Optimierung der Grundrisse und hochwertige Sanierung, signifikant zu erhöhen - und das ohne Abstriche bei Qualität, Fairness und Nachhaltigkeit. Unsere Leidenschaft für Architektur und Design ermöglicht es uns, das Gewöhnliche in etwas Besonderes zu verwandeln“, so Benedikt Grossmann, Geschäftsführer von Grossmann + Kaswurm.

Chancen für Investoren

„In der jüngsten Vergangenheit war es für viele Investoren schwierig, Objekte zu einem fairen Preis auszumachen", betonen unisono die drei Geschäftsführer. „Die gegenwärtigen Marktverhältnisse eröffnen jedoch wieder verlockende Chancen." Sorgenfreie Investments stehen im Mittelpunkt der umfassenden Services von Grossmann + Kaswurm Immobilien. Investoren können daher von der Finanzierung bis zum Bau auf die langjährige Expertise und Unterstützung des Immobilienentwicklers zurückgreifen. Grossmann + Kaswurm ist überzeugt, dass der Immobilienmarkt wieder an Dynamik gewinnen wird. Dazu wären aber eine Beschleunigung der Baugenehmigungsprozesse durch die Behörden notwendig. Auch sollte von der FMA die KIM-Verordnung für Vergabestandards bei der Finanzierung von Wohnimmobilien, die den Markt überschießend gebremst hat, überdacht werden.

Vom Zinshaus bis zur Luxusimmobilie

Langjährige Expertise besitzt Grossmann + Kaswurm im Ankauf von Zinshäusern, bei deren stilgerechten Sanierung sowie beim Bau und der Vermarktung von erstklassigen Immobilien. Bei der Entwicklung von Zinshäusern steht vor allem der Grundsatz im Vordergrund: Qualität vor Quantität. Eine weitere Assetklasse von Grossmann + Kaswurm sind exklusive Villenprojekte in begehrten Lagen. Diese besonderen Objekte sind stets attraktiv, da die Zielgruppe solcher Immobilien sorglosen und exklusiven Wohnkomfort sucht. Zu diesen herausragenden Immobilien gehören unter anderem das Hill House sowie das Brick House in der Marie-Jahoda-Gasse im 17. Wiener Gemeindebezirk, entworfen vom international anerkannten Architekten Zoran Bodrožić.

Über Grossmann + Kaswurm

Die Immobiliengruppe Grossmann + Kaswurm kauft, entwickelt und baut Immobilienprojekte. Die Wohnobjekte punkten durch ästhetisches Design und moderne Architektur. Die Geschäftsführung besteht aus Mag. Benedikt Grossmann, Christian Kaswurm und Mag. Peter Kaswurm. Die jahrelange Erfahrung und Expertise der drei Eigentümer in sämtlichen Bereichen der Projektentwicklung fließt in jedes Projekt mit ein. Zudem steht der persönliche Kontakt zu den Kunden und Partnern an erster Stelle. Mit Pre- und After-Sales-Paketen unterstützt das Team von Grossmann + Kaswurm Investoren bei der Finanzierung und mit erfahrenen Partnerfirmen bei Renovierungs- und Ausbauprojekten.

