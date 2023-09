Start des neuen OKIDOKI-Formats „Das Wunder DU“ mit Omar Sarsam und Melanie Flicker

Ab 1. Oktober sonntags um 9.05 Uhr in ORF 1

Wien (OTS) - Wie viele Muskeln gibt es in unserem Körper? Welcher ist der größte, der kleinste bzw. der schnellste Muskel? Und was passiert eigentlich, wenn man einen Muskelkater hat? Am Sonntag, dem 1. Oktober 2023, um 9.05 Uhr startet in ORF 1 das neue OKIDOKI-Format „Das Wunder DU“, das das junge Publikum auf eine Entdeckungsreise zum – und sogar in den – menschlichen Körper führt. In der ersten von insgesamt 13 Folgen präsentieren Kinderchirurg Omar Sarsam und OKIDOKI-Moderatorin Melanie Flicker spannende Facts und Experimente rund um das Thema „Muskeln“ und beantworten die Fragen des Kinderrateteams. Zum Start der neuen Serie sind Omar Sarsam und Melanie Flicker am Mittwoch, dem 27. September, um 7.20 und um 8.20 Uhr zu Gast in „Guten Morgen Österreich“. Außerdem ist der Kinderarzt und Kabarettist Omar Sarsam am Freitag, dem 29. September, um 22.35 Uhr Teil des „Was gibt es Neues?“-Rateteams und hat ein medizinisches „Ding der Woche“ mitgebracht.

Faszination für Wissen: Den menschlichen Körper entdecken und verstehen

Zu welchen enormen Leistungen sind unsere Organe fähig? 24 Stunden am Tag verbringen wir mit einem Wunderwerk namens „Körper“. Seine Funktionen und Fähigkeiten scheinen selbstverständlich. Medizinische Geräte dienen als Möglichkeit, den Körper zu entdecken und zu verstehen. Mit freiem Auge Unsichtbares wird sichtbar gemacht. In jeder Folge von „Das Wunder DU“ widmen sich Omar Sarsam und Melanie Flicker einem Überthema, das durch verschiedene Beispiele, Untersuchungen und Tests vorgeführt und erklärt wird. „Das Wunder DU“ beschäftigt sich mit den Themen Muskeln, Atmen, Herz, Haut, Mund, Sehen, Knochen, Gehirn, Verdauung, Schlaf, Fühlen, Ohren und zeigt ein Best-of. Omar Sarsam bringt nicht nur sein Wissen als Arzt ein, sondern geht auch selbst zum Radiologen, zur Augenärztin, setzt sich im Wiener AKH auf ein Ergometer, um seine maximale Leistung zu testen, und schluckt eine kleine Kapselkamera, durch die man sehen kann, wie es in seinem Magen ausschaut. Auch Melanie Flicker ist mit vollem Körpereinsatz für „Das Wunder DU“ unterwegs. Sie geht u. a. ins Schlaflabor, zum Neurologen, legt sich auf ein Nagelbrett und schaut sich an, was beim Achterbahnfahren mit Herzschlag und Puls passiert. Idee, Konzept und Drehbuch zu „Das Wunder DU“ stammen von Thomas Brezina. Produziert wurden die 15-minütigen Folgen von Tower10 im Auftrag des ORF und in Koproduktion mit dem ZDF.

Ab 1. Oktober 2023 ist „Das Wunder DU“ immer sonntags um 9.05 Uhr im OKIDOKI-Kinderprogramm in ORF 1 – und in weiterer Folge auch im KidsScreen – zu sehen.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at