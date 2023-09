Kartenverkauf für den 18. Ball der Immobilienwirtschaft begonnen

Wien (OTS) - Heute, den 26. September 2023 um 12 Uhr, startet der Kartenverkauf für den traditionellen Immobilienball in der Hofburg Wien. Dabei kommt der Erlös der Spendenkarten, wie seit dem Jahr 2015 eingeführt, wieder einem Charity-Projekt zugute.

Am 23. Jänner 2024 öffnet der renommierte Immobilienball erneut seine Pforten in der Wiener Hofburg. Ein Highlight im Kalender vieler, verspricht er erneut eine Vielzahl internationaler Gäste. Die epmedia Werbeagentur, unter Leitung von Iris Einwaller, rechnet mit einem beeindruckenden Aufkommen von bis zu 3.200 Besucher:innen aus dem Immobilienbereich. Der Verkauf der Spendenkarten sowie die Möglichkeit der Reservierung eines Tisches startet heute am 26. September 2023 um 12 Uhr.

Wie auch in den vergangenen Jahren geht der Erlös der Karten an ein Charity-Projekt, das einige Wochen vor dem Ball online bekannt gegeben wird. Iris Einwaller, Geschäftsführerin der epmedia Werbeagentur und Organisatorin des Immobilienballs, betont: „Unsere Verantwortung geht über den Ball hinaus. Ein herzlicher Dank geht an alle Sponsor:innen und Gäste für ihre kontinuierliche Unterstützung.“

Ein Dankeschön gilt all den Sponsor:innen des Immobilienballs: 6B47 Real Estate Investors AG, Arnold Immobilien GmbH, EHL Immobilien GmbH, IMMOunited GmbH, JP Immobiliengruppe Verwaltung GmbH, Kurier Zeitungsverlag und Druckerei GmbH, Nai Austria, Otto Immobilien GmbH, ÖVI Österreichischer Verband der Immobilienwirtschaft, SIGNA Holding GmbH, Thalhof Immobilien GmbH, TPA Steuerberatung GmbH, Value One Holding AG, VMF Immobilien GmbH, Wilhelm Sedlak GmbH, willhaben internet service GmbH, WINEGG Realitäten GmbH, WI-RE Immobilienmarkler GmbH, uvm. Alle Partner:innen finden Sie auf der Website https://www.immobilienball.at/partner-und-logen/

Allgemeines zum Ball der Immobilienwirtschaft:

Am 23. Jänner 2024 findet der Immobilienball zum 18. Mal in der Wiener Hofburg statt. Wie in den vergangenen Jahren werden rund 3.200 Besucher:innen erwartet. Ab sofort sind die Ballkarten über die Website des Immobilienballs - http://www.immobilienball.at - ab einer Spende von € 50,- pro Spendenkarte erhältlich. Auch können Tischreservierungen von 4er, 8er und 10er Tischen zum Preis von € 120,- (exkl. MwSt) pro Sitzplatz/pro Person vorgenommen werden.

Rückfragen & Kontakt:

epmedia Werbeagentur GmbH

Sophie Deininger

T +43 1 512 16 16-36

M +43 699 1 512 66 18

E sophie.deininger @ epmedia.at