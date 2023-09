Wissenschaft für zu Hause: Das neue DIY-Experimente-Handbuch „Herbst-Edition“

LH-Stv. Pernkopf: Begeisterung für Wissenschaft und Forschung früh entfachen

St. Pölten (OTS/NLK) - In Niederösterreich soll die Neugierde und Begeisterung für Forschung schon früh entfacht werden. Mit den „Do it yourself“ (DIY) Experimente Handbüchern wird seit drei Jahren dazu beigetragen, Kinder, Jugendliche aber auch die ganze Familie zum Experimentieren zu ermutigen. Im Rahmen des Forschungsfest Niederösterreich wurde nun die nächste Ausgabe präsentiert. „Unsere DIY Experimente-Handbuch ´Herbst Edition´ macht die Jahreszeiten-Reihe komplett und beinhaltet viele spannende Versuche rund um diese schöne, aber auch mystische Jahreszeit. Die vielen Facetten, die den Herbst prägen, finden sich in dieser Ausgabe wieder“, so LH-Stellvertreter Stephan Pernkopf.

Die DIY-Experimente-Handbücher der Abteilung Wissenschaft und Forschung des Landes Niederösterreich erfreuen sich seit Bestehen überaus hoher Nachfrage und knapp 40.000 Exemplare wurden insgesamt bereits an wissenschaftsinteressierte Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher versendet. Neben der neuen „Herbst-Edition“ gibt es auch eine Ausgabe für Frühling, Winter, Sommer sowie dem DIY-Experimente-Handbuch „Original“. Das Besondere der Handbücher:

Alle Experimente können mit haushaltsüblichen Gegenständen und leicht zu beschaffenden Materialien durchgeführt werden. Detaillierte Schritt-für-Schritt-Anleitungen leiten verständlich durch die Versuche. Der LH-Stellvertreter gibt einen Einblick, was die Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher in der neuen Edition erwartet: „Kleine und große Forscherinnen und Forscher können dem Boden beim Atmen zusehen oder Bakterien beim Arbeiten beobachten. Ein Upcycling-Vogelhaus kann ebenso gebaut werden wie lustige Blättertiere und ein eigenes Barometer für eine Wetterstation.“

Neben der Verwendung zu Hause, ist das DIY-Experimente-Handbuch auch ideal für pädagogisches Personal. Bestellt und heruntergeladen werden können die Handbücher kostenfrei im Science Center Niederösterreich, in der Kategorie „Wissenschaft in der Freizeit“. Science Center (www.noe.gv.at)

