Tourismusmesse im Herbst & neue Buchungsstrecke für Hotels!

Am 5. Oktober findet DER Tourismus - Event für die Hotellerie statt - der Innovation Day. Interalp Touristik präsentiert dabei seine neue Buchungsstrecke für Hotelbetriebe!

Kufstein (OTS) - Sie lernen, wie Sie Künstliche Intelligenz, neue Software-Tools, Social Media und PR bestmöglich für Ihren Hotelbetrieb nutzen können!

Keynotes zu spannenden Themen wie „Generative Künstliche Intelligenz“ , „Emotionales Branding als Erfolgsfaktor“, „Imagebildung via Social Media“ sowie „Future Pricing & Benchmarking“ werden an diesem Tag eine zentrale Rolle spielen. Hochwertige Aussteller mit den jeweiligen Geschäftsführern und Entscheidungsträgern stellen in der Exhibition Area des Kulturquartiers aus und freuen sich auf persönliche Gespräche, in denen Sie sich umfassend informieren sowie neue Partnerschaften und Strategien entstehen lassen können!



Italienisches Fine Dining, Wiener Kaffeehauskultur & Craft Beer von Bierol

Außerdem: Der Vertriebsprofi INTERALP wird 20 Jahre alt!

Auch das Rahmenprogramm kann sich sehen lassen – Interalp Touristik feiert 20-jähriges Firmenjubiläum und dieser Umstand verdient natürlich auch ein ganz besonderes Setting und Ambiente.

Es erwarten Sie ein Flying Buffet mit Italienischen Köstlichkeiten vom Fine Dining Restaurant Minute’s, Food & Drinks sowie Kaffee aus der hauseigenen Rösterei vom Kufsteiner Hotel-Café Platzhirsch sowie Bierspezialitäten der Craft-Beer Brauerei BIEROL aus der Schwoich. Ein Gewinnspiel unter allen Besuchern rundet den Event ab und wird den glücklichen Gewinner (kulinarisch) begeistern!

OnePageBooking war gestern – das neue online Buchungssystem für Ihre Gäste

Ein durchdachtes Design, optimierte Usability, smarte Verkaufstools wie Up- und Cross-Selling – das alles steckt in der neuen Buchungsstrecke von Interalp Touristik.

Die Webbox 3.0 wurde aufwendig designed und neue Funktionen sowie optimale Verkaufsabläufe wurden von den erfahrenen Touristikern bei Interalp auf Herz und Nieren geprüft. Am Innovation Day präsentieren wir Ihnen exklusiv am Stand unsere neue Software, geben Einblick in die neuen Features, zeigen Mobil und Desktop Version und stehen Rede und Antwort zu den System-Möglichkeiten. Auch unsere Softwaretechniker sind vor Ort und werden Hintergrundinfos zum Schnittstellen-Setup und technischen Feinheiten liefern. Wir entwickeln also nicht hinter verschlossenen Türen und geben uns unnahbar – ganz im Gegenteil.

Kommen Sie zum Innovation Day, erleben Sie inspirierende Keynotes, lassen Sie sich kulinarisch verwöhnen und gleisen Sie neue Partnerschaften und Kooperationen auf!

Wir sind uns sicher – der Innovation Day wird künftig DER wegweisende Meilenstein in der touristischen Event-Landschaft!

Für mehr Informationen rund um den Event und unsere heurigen Aussteller besuchen Sie bitte unsere Website www.interalp.at !

Interalp Innovation Day

Der Tourismus-Event für die Hotellerie!

Datum: 05.10.2023, 10:00 - 20:00 Uhr

Ort: Kulturquartier Kufstein

Theaterplatz 1, 6330 Kufstein, Österreich

Url: https://www.interalp-touristik.com/de/interalp-innovation-day-2023.html

Interalp Innovation Day – 5. Oktober 2023 Hier anmelden & dabei sein!

