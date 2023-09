Bilder-Schau „Kunst und Musik“ im Bezirksmuseum 13

Wien (OTS/RK) - Ein Tipp für Anhänger*innen der zeitgenössischen Malkunst: Das Bezirksmuseum Hietzing (13., Am Platz 2) zeigt von Mittwoch, 27. September, bis Mittwoch, 20. Dezember, die Gemälde-Ausstellung „Kunst und Musik“ mit Werken von Charles Pongracz. Der Eröffnungsabend am Mittwoch, 27. September, im Festsaal des Museums beginnt um 19.00 Uhr. Das Publikum hört Liedgut zum Thema „Zurück zur göttlichen Natur“, vorgetragen durch Terez Illes (Sopran) und Istvan Matyas (Klavier). Über Charles Pongracz und dessen Schaffen spricht Margarete Platt. Der Zutritt zur Auftaktveranstaltung ist kostenlos. Auskunft: Telefon 877 76 88 (Mittwoch/Samstag: Nachmittag). Kontakt via E-Mail: bm1130@bezirksmuseum.at.

Die Ölbilder von Charles Pongracz werden im Gewölbe des Museums präsentiert. Das Publikum kann diese Arbeiten erwerben. Jeweils am Mittwoch (von 14.00 bis 18.00 Uhr) und am Samstag (von 14.00 bis 17.00 Uhr) sind die Gemälde zu betrachten. Der Eintritt ist frei. Das ehrenamtliche Museumsteam (Leitung: Ewald Königstein) freut sich über Spenden. An schulfreien Tagen und an Feiertagen bleibt die Ausstellung gesperrt. Infos: www.bezirksmuseum.at.

