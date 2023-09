Theater, Tanz, Kabarett, Lesungen und mehr

Von der „Gebrauchsanweisung fürs Zugreisen“ in St. Pölten bis „Das Picknick“ in Mistelbach

St.Pölten (OTS) - Morgen, Mittwoch, 27. September, liest Jaroslav Rudiš ab 20 Uhr im Cinema Paradiso St. Pölten aus seinem Buch „Gebrauchsanweisung fürs Zugreisen“, einer Ode an die Schönheit des langsamen und nachhaltigen Reisens. Am Donnerstag, 28. September, gibt es ab 19.30 Uhr einen weiteren Termin im Cinema Paradiso Baden. Nähere Informationen und Karten für St. Pölten unter 02742/21400 und www.cinema-paradiso.at/st-poelten bzw. für Baden unter 02252/256225 und www.cinema-paradiso.at/baden.

Am Donnerstag, 28. September, feiert ab 20.15 Uhr im Wald4tler Hoftheater in Pürbach Francis Vebers Komödie „Dinner für Spinner“ in einer Inszenierung von Hanspeter Horner Premiere. Folgetermine: 29. und 30. September sowie 1., 4., 5. und 6. Oktober jeweils ab 20.15 Uhr, 24., 25., 26. und 30. November sowie 1., 2. und 3. Dezember jeweils ab 19.30 Uhr bzw. sonntags jeweils ab 16 Uhr. Nähere Informationen und Karten beim Wald4tler Hoftheater Pürbach unter 02853/78469, e-mail office @ hoftheater.at und www.hoftheater.at.

Am Freitag, 29. September, erzählt Konstanze Breitebner ab 19.30 Uhr im Konzerthaus Weinviertel in Ziersdorf in „Omi Alarm“ von einer starken, lebenstüchtigen und liebenswert kauzigen Frau. Nähere Informationen und Karten beim Konzerthaus Weinviertel unter 02956/2204-16, e-mail tickets @ konzerthaus-weinviertel.at und www.konzerthaus-weinviertel.at.

Gelesen wird am Freitag, 29. September, auch im Schloss Fischau, wo Sabine Gruber ab 19.30 Uhr aus „Die Dauer der Liebe", einer Erzählung darüber, wie es ist, ohne den anderen weiterleben zu müssen, liest. Nähere Informationen und Karten beim Forum Bad Fischau-Brunn unter 0664/4418770, e-mail art @ schloss-fischau.at und www.schloss-fischau.at.

Ebenfalls am Freitag, 29. September, servieren Günther Lainer und Christian Putscher ab 19.30 Uhr im Danubium Stadtsaal Tulln ihren „Wurstsalat“. Nähere Informationen und Karten u. a. unter 02272/654940, e-mail office @ e-a.at und www.danubium.at bzw. www.tullnkultur.at.

Im Stadttheater von Bruck an der Leitha feiert das Ensemble83 am Freitag, 29. September, mit William Shakespeares „Ein Sommernachtstraum“ sein 40-jähriges Bestehen; Beginn ist um 19.30 Uhr. Folgetermine: 30. September sowie 6. und 7. Oktober jeweils ab 19.30 Uhr. Nähere Informationen und Karten unter 0664/8370482, e-mail office @ kultur-bruck.at und www.kultur-bruck.at.

In der Bühne im Hof in St. Pölten stehen diese Woche jeweils ab 19.30 Uhr zwei Kabarett-Abende auf dem Spielplan: am Freitag, 29. September, mit Caroline Athanasiadis und ihrem „Souvlaki Walzer“ bzw. am Samstag, 30. September, „Die Tagespresse History“ als „kurze Geschichte der Österreichheit“. Nähere Informationen unter 02742/908050, e-mail office @ buehneimhof.at und www.buehneimhof.at; Karten unter 02742/908080-600 und e-mail karten @ buhneimhof.at.

Am Samstag, 30. September, lädt die Choreografin Emma Martin ab 16 Uhr im Festspielhaus St. Pölten in der Tanzperformance „Birdboy“ ein Publikum ab acht Jahren zu einer abenteuerlichen Reise durch die Gedanken eines einsamen Buben. Nähere Informationen und Karten beim Festspielhaus St. Pölten unter 02742/908080-600, e-mail karten @ festspielhaus.at und www.festspielhaus.at.

Im Landestheater Niederösterreich in St. Pölten wiederum feiert am Samstag, 30. September, ab 19.30 Uhr Ödön von Horváths „Kasimir und Karoline“ in einer Inszenierung von Moritz Franz Beichl Premiere. Gespielt wird die Koproduktion mit dem Grand Théâtre de la Ville de Luxembourg weiters am 6. und 11. Oktober, 2. Dezember und 18. Jänner 2024 jeweils ab 19.30 Uhr, am 12. Oktober und 5. Dezember jeweils ab 10.30 Uhr sowie am 4. November ab 16 Uhr. Nähere Informationen und Karten beim Landestheater Niederösterreich unter 02742/908080-600, e-mail karten @ landestheater.net und www.landestheater.net.

Im Theater am Steg in Baden geht am Samstag, 30. September, die „1. Badener Krimi-Nacht“ über die Bühne. Mit dabei sind Leo Lukas, Michaela Kastel, Gabriele Hasmann, Norbert Ruhrhofer, Beate Maly und Roman Klementovic. Am Dienstag, 3. Oktober, folgt die Performance „Motanka“, in der das Schicksal von aus der Ukraine geflohenen Frauen thematisiert wird. Beginn ist jeweils um 19 Uhr; nähere Informationen und Karten beim Beethovenhaus Baden unter 02252/86800-630 und e-mail tickets @ beethovenhaus-baden.at.

Elisabeth-Joe Harriet und Benno Schollum präsentieren am Sonntag, 1. Oktober, ab 15 Uhr im Schloss Niederleis die literarisch-musikalische Reise „Die Liebenden sind alle von einer Nation“ nach dem gleichnamigen Buch von Hedwig Schaffgotsch (am Klavier: Albert Sassmann). Karten unter www.pretix.eu/EJH/LIEB; nähere Informationen unter www.vsniederleis.ac.at.

Schließlich spielt das Figurentheater Eva Hesse im Rahmen von „MiMiS Sonntag“ am Sonntag, 1. Oktober, ab 15 Uhr im Stadtsaal Mistelbach für Kinder ab drei Jahren „Das Picknick“. Nähere Informationen und Karten unter 02572/2515-4300, e-mail puppentheatertage @ mistelbach.at und www.puppentheatertage.at.

