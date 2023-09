WK Wien revolutioniert Mitgliederservice mithilfe von KI

Voice- und Chatbot werden Wiens Unternehmer rund um die Uhr beraten - Auskünfte in mehreren Sprachen – Erste Serviceorganisation mit umfassender KI-Strategie

Wien (OTS) - Die Wirtschaftskammer Wien startet ins KI-Zeitalter. Künftig sollen alle Wiener Unternehmerinnen und Unternehmer rund um die Uhr und an 365 Tagen im Jahr Auskunft zu ihren Anliegen und Fragen erhalten. Möglich wird dies durch den Einsatz von KI-gestützten Voice- und Chatbots. „Die Wirtschaftskammer Wien stellt den Anspruch, die modernste und schnellste Service-Organisation in Österreich zu sein. Daher beschäftigen wir uns intensiv mit dem Einsatz von Künstlicher Intelligenz“, sagt WK Wien-Präsident Walter Ruck. „Wann immer ein Unternehmer Fragen hat, die Wirtschaftskammer Wien bietet künftig 24/7 die passenden Antworten.“



WKW-Chatbot gibt schnell und selbständig Antworten

Die WKW setzt dabei auf den Einsatz von zwei Tools, die Mitgliederanfragen entgegennehmen und bearbeiten. Konkret entwickelt die Kammer einen Chatbot, der mithilfe von KI in der Lage ist, Chat-, Mail- oder Telefonanfragen zu allen unternehmerischen Themen selbständig und präzise zu beantworten. Von A wie Arbeitsrecht bis Z wie Zollbestimmungen. Dabei greift der Bot auf die umfassenden Serviceinformationen auf wko.at zurück, fasst sie maßgeschneidert zusammen bzw. lernt anhand gleichlautender früherer Anfragen selbständig weiter und präzisiert seine Auskünfte laufend. Repetitive Anfragen können so einfacher und schneller als bisher beantwortet werden.



Derzeit läuft die Pilotphase, in der Unternehmer die KI trainieren und sprichwörtlich anlernen. Denn je mehr Anfragen gestellt werden, desto exakter und treffsicherer werden die Antworten. Ab Mitte 2024 wird der Chatbot dann allen 140.000 Wiener Unternehmern rund um die Uhr zur Verfügung stehen. Besonderes Highlight: Der Chatbot versteht und spricht dann mehrere Sprachen, um Mitgliedern mit migrantischem Hintergrund den Zugang zu Informationen so leicht und verständlich wie möglich zu machen. Rund ein Drittel der Wiener Unternehmer hat eine andere Sprache als Deutsch als Muttersprache.



Voicebot schon im Einsatz

Parallel zum Chatbot hat die WKW einen Voicebot entwickelt, der jetzt schon Anrufern außerhalb der Geschäftszeiten oder bei langen Wartezeiten zur Verfügung steht. Der Bot ist unter 01 51450-1010 zu erreichen, spricht und versteht ebenfalls mehrere Sprachen, nimmt das Anliegen auf und leitet es automatisch an die zuständige Stelle in der WKW weiter, die dann ausführlich antwortet. Auf Basis des Feedbacks der Kunden soll der Voicebot laufend erweitert und verbessert werden. Mitte 2024 soll er zum Beispiel in der Gründerhotline bereits standardisierte Fragen stellen und erste Informationen durch Versand per SMS oder Mail anbieten können.



„Unsere KI-Tools werden in Zukunft eine Vielzahl an Anfragen und Anliegen gleichzeitig abwickeln können. Das bedeutet für unsere Mitglieder schnellere und effizientere Informationsgewinnung und individuelle Antworten auch auf komplexe Fragen. Damit heben wir die Mitgliederbetreuung auf eine völlig neue Stufe“, so Ruck abschließend.



KI-Fahrplan der WK Wien

September 2023: Start des Voicebots und Pilotphase des Chatbot

Mai 2024: KI gibt Auskünfte zu aktuellen Theme

Juli 2024: Voicebot gibt Erstauskünfte zum Thema Gründun

Februar 2025: Terminvereinbarungen über den Voicebot sind möglic

Dezember 2025: Chatbot beantwortet alle Serviceanfragen



