Einladung: Morgen VGT-Aktion 24 Stunden auf Rinder-Vollspaltenboden in Mödling

Zwei Aktivist:innen stellen sich der Herausforderung, um die Haltung auf einstreulosem Beton-Spaltenboden aus Sicht der Rinder kennen zu lernen

Wien (OTS) -

Wann: Mittwoch 27. September 2023, 10 Uhr, bis Donnerstag 28. September 2023, 10 Uhr

Wo: Kaiserin Elisabeth-Straße 1, 2340 Mödling

Was: Zwei Tierschützer:innen verbringen 24 Stunden ohne Matratze auf einem original Rinder-Vollspaltenboden der Größe 0,9 m²

3,5 cm breite, scharfkantige Beton-Spalten im Abstand von 8 cm erwarten die beiden Aktivist:innen, die sich dieser Haltungsform, die 70 % der Mastrinder Österreichs erdulden müssen, ganze 24 Stunden aussetzen wollen. Legt man den Kopf auf diesen Boden, drücken die Spalten unerträglich dagegen. Aber auch die Beine, die Hüfte und der Oberkörper werden extrem in Mitleidenschaft gezogen. Die Frage, ob sich das aushalten lässt und ob man sich an diese Bedingungen gewöhnen kann, werden uns die beiden tapferen Tierschützer:innen am Ende der Aktion beantworten können.

24 Stunden auf Rinder-Vollspaltenboden in Mödling

Zwei Tierschützer:innen verbringen 24 Stunden ohne Matratze auf einem original Rinder-Vollspaltenboden der Größe 0,9 m²

Datum: 27.09.2023, 10:00 Uhr

Ort: Kaiserin Elisabeth-Straße 1, 2340 Mödling, Österreich

Rückfragen & Kontakt:

VGT – VEREIN GEGEN TIERFABRIKEN

DDr. Martin Balluch

Kampagnenleitung

01 929 14 98

medien @ vgt.at

https://vgt.at