AK NÖ-Wieser: Neuer Sanierungsrechner berechnet konkrete Kosten und Nutzen für jedes Haus

St. Pölten (OTS) - „In Niederösterreich wohnen tausende Menschen in Häusern, die nicht genügend wärmegedämmt sind. Dadurch wird oft „nach außen geheizt“. Das ist sowohl für Geldbörse der Betroffenen und auch das Klima nachteilig“, so AK Niederösterreich Präsident und ÖGB Niederösterreich Vorsitzender Markus Wieser. „Darum hat die AK Niederösterreich gemeinsam mit der Johannes Kepler Universität einen Sanierungsrechner entwickelt, der für jedes Haus die voraussichtlichen Kosten und Nutzen einer Sanierung auflistet“, so Wieser.



Bis 2035 müssen in Österreich alte Öl- und bis 2040 alle Gasheizungen durch moderne erneuerbare Heizsysteme ersetzt sein. Viele Haushalte beschäftigen sich deshalb intensiv mit dem vom Staat geförderten Umstieg auf klimafreundliche Heizungen sowie mit thermischen Sanierungen. Aber, welches Sanieren ist für mein Haus das Beste? Welche klimagerechte Heizungsart ist die passende für mich? Was kostet mich das und wann amortisiert sich das?



Auf diese Fragen gibt der neue Sanierungsrechner der AK Niederösterreich ganz konkrete Antworten. Die AK Niederösterreich hat das Energieinstitut der Johannes-Kepler-Universität in Linz beauftragt, sich die energetischen, ökonomischen und ökologischen Auswirkungen eines Heizungstausches für Ein- und Mehrfamilienhäuser sowie die Effekte von Gebäudedämmungen anzusehen. Aus der Studie "Klimafittes Heizen und Sanieren" entstand der Sanierungsrechner der AK Niederösterreich. Er empfiehlt Maßnahmen für ein klimafittes Zuhause und liefert Ihnen dazu einen Kostenüberblick.

Unter sanierungsrechner.aknoe.at können Interessierte sich ab sofort ausrechnen lassen: wie viel eine neue Heizung kostet, wie viel die Dämmung von Hauswänden oder der Tausch von Fenstern? Und wie groß ist der Nutzen? Durch die Ergebnisse des Sanierungsrechners haben die Menschen eine bestmögliche Grundlage für weitere Schritte.

