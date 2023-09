W24 Stadtbarometer: 70 % der WienerInnen und Wiener befürworten die Ausbaupläne für die Äußere Mariahilfer Straße

92 % der WienerInnen befürworten die Erweiterung der U-Bahn U2 und U5

Das Stadtfernsehen W24 hat gemeinsam mit dem IFDD - Institut für Demoskopie und Datenanalyse unter Führung von Christoph Haselmayer das aktuelle W24-Stadtbarometer durchgeführt.



Bitte geben Sie jeweils an, inwieweit Sie die folgenden Maßnahmen befürworten oder ablehnen.

Erweiterung der U-Bahn U2 (Seestadt bis zum Wienerberg) und U5 (Karlsplatz bis Hernals)

92 % befürworte ich eher

3% lehne ich eher ab/ Lehne ich stark ab

5 % Weiß nicht, keine Angabe



Sollte es an Wiens Schulen mehr Sensibilisierung zum Konsum von digitalen Inhalten am Handy oder am Laptop geben?

79 % Ja unbedingt

11 % der aktuelle Stand reicht aus

3 % Nein

7 % Weiß nicht, keine Angabe



Sollte Ihrer Meinung nach der Smartphone-Konsum von Kindern an Schulen und rund um die Bildungseinrichtungen etwas eingeschränkt werden?

82 % Ja, hier braucht es mehr Sensibilisierung durch das Lehrpersonal

18 % Nein/ Weiß nicht keine Angabe



Wie gut kennen Sie Ihre NachbarInnen in ihrem Grätzl?

44 % Sehr gut/ Gut

34 % nur vom Sehen

22 % kaum/ Gar nicht



Würden Sie sich mehr Kontakt bzw. Austausch mit Ihren NachbarInnen wünschen?

28 % Ja

57 % der derzeitige Kontakt reicht mir

13 % Eher nicht/ Überhaupt nicht

2 % Weiß nicht, keine Angabe



Bitte geben Sie jeweils an, inwieweit Sie die folgenden Maßnahmen befürworten oder ablehnen.

Ausbaupläne für die Äußere Mariahilfer Straße (Verkehrsberuhigung im Viertel, mehr Begrünung, ect.)

70 % Befürworte ich stark/ befürworte ich eher

16% Lehne ich eher ab/ Lehne ich stark ab

14 % keine Angabe



Bitte geben Sie jeweils an, inwieweit Sie die folgenden Maßnahmen befürworten oder ablehnen.

Umgestaltung wichtiger Durchzugsstraßen

63% Befürworte ich stark/ befürworte ich eher

24 % Lehne ich eher ab/ Lehne ich stark ab

13 % Weiß nicht, keine Angabe





Auftraggeber: W24 – dabei! 1010 Wien

Zielgruppe: Wahlberechtigte WienerInnen rep. ab 16 Jahren

Stichprobengröße: n= 1000

Stichproben-Methode: vorgeschichtetes Randomverfahren, CAWI

Stichprobengrundlage: Auswahl der Befragten nach Quotenverfahren

Auswertung: Faktorengewichtung laut Medienanalyse und Statistik Austria

Abgestimmte Erwerbsstatistik 2021; mögliche Abweichungen bei Absolutzahlen und Prozentwerten aufgrund von Rundungsdifferenzen (99 – 101 Prozent)

Maximale Schwankungsbreite: +/- 3,1 %, davon n= 850 Deklarierte +/- 3,4 %

Untersuchungszeitraum: 18. September 2023 – 22. September 2023

Ausführendes Institut: IFDD – Institut für Demoskopie & Datenanalyse,

Feldgasse 21, 3422 Haders





