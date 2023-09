Neue Wege der Nachhaltigkeit im Tourismus

Im November widmet sich das BÖTM-barcamp einem der drängendsten Themen der Tourismusbranche: Der Nachhaltigkeit. Gemeinsam werden frische Ideen diskutiert und neue Konzepte erarbeitet.

Rabenstein an der Pielach (OTS) - Die Zeit ist reif für ein Umdenken. Während Zertifizierungen und Förderungen zweifellos wichtige Schritte zu mehr Nachhaltigkeit sind, sind sie doch nur der Anfang für eine langfristige Strategie. Kann man mit den bestehenden Ansätzen die Herausforderungen des modernen Tourismus wirklich bewältigen? Oder gibt es innovative, bisher unerforschte Wege, um eine nachhaltigere Zukunft zu gestalten?

Am 15. und 16. November 2023 wird das BÖTM-barcamp drängende Fragen zur Nachhaltigkeit in der Tourismusbranche thematisieren. Teilnehmende erwartet ein Mix aus Vorträgen, Diskussionsrunden und interaktiven Workshops im Wildkräuterhotel Steinschalerhof in Rabenstein an der Pielach. Das innovative Wissensformat ist von Touristikern für Touristiker gestaltet. Das BÖTM-barcamp richtet sich an Führungskräfte, Abteilungsverantwortliche und Teammitglieder, die im Kontext der Nachhaltigkeit tätig sind.

„Unsere Fachleute in den eigenen Reihen sind die treibende Kraft für die Zukunft des nachhaltigen Tourismus", betont Mathias Schattleitner, Präsident des BÖTM. „Die Vielfalt im BÖTM-barcamp spiegelt die unterschiedlichen Nachhaltigkeitsbemühungen wider und bietet die Grundlage für produktiven Austausch und nachhaltige Lösungen.“

Tourismus-Staatssekretärin Susanne Kraus-Winkler betont das Ziel, Österreich mit zu einer der nachhaltigsten Destinationen der Welt zu machen und begrüßt die Initiative des BÖTM: „Nachhaltigkeit ist ein wesentlicher Faktor, wenn wir das Tourismusland Österreich zukunftsfit gestalten möchten. Betriebe und Destinationen, die ökologisch, sozial und ökonomisch nachhaltig ausgerichtet sind, werden künftig klar im Wettbewerbsvorteil sein und sichern damit die Tourismuszukunft Österreichs ab. Wir haben aktuell dafür vier Werkzeuge auf Bundesebene geschaffen um Betriebe und Destinationen auf ihrem Weg in die Nachhaltigkeit zu unterstützen. Wir freuen uns daher besonders über die Initiative vom BÖTM und sind gespannt auf alle Ideen, die daraus entstehen werden“, so Kraus-Winkler.

Ein Höhepunkt ist der Impulsvortrag von Michaela Reitterer, einer Vorreiterin in Sachen Nachhaltigkeit. Sie wird Einblicke in die Herausforderungen und Chancen der Branche geben. Der expert.talk bietet Raum für Lösungsansätze und Best-Practice-Beispiele. Die gemeinsame Erarbeitung von Lösungen und Ideen steht im Mittelpunkt. Florian Bauhuber von Realizing Progress wird als Moderator durch die zwei Tage führen.

Datum: 15.11.2023

Ort: Rabenstein an der Pielach, Österreich

