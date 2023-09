Profitgetriebene Inflation sorgt für Kaufkraftverluste: Starkes Lohn- und Gehaltsplus wäre auch ökonomisch vernünftig!

PRESSEKONFERENZ

Linz (OTS) - Sehr geehrte Damen und Herren!

Zwei Jahre Inflationshöchstwerte bescherten vielen Unternehmen in Österreich Höchstgewinne. Die Gesamtsumme allein im ersten Quartal 2023 beläuft sich auf unglaubliche 50 Milliarden Euro. Das ist um rund 27 Prozent mehr als noch im ersten Quartal 2020. Im Gegensatz dazu spüren Arbeitnehmer:innen massive Kaufkraftverluste. Sie haben sich kräftige Lohn- und Gehaltssteigerungen verdient. Das würde auch die schwächelnde Nachfrage stärken. In einer





Pressekonferenz am Montag, 2. Oktober 2023, um 11 Uhr

in der Arbeiterkammer OÖ, Volksgartenstraße 40, 4020 Linz

(5. Stock, Seminarraum 3)

unter dem Titel

Profitgetriebene Inflation sorgt

für Kaufkraftverluste: Starkes Lohn- und Gehaltsplus

wäre auch ökonomisch vernünftig!

werden wir Sie Ihnen spannende Zahlen präsentieren und aufzeigen, was sich die Beschäftigten in unserem Land verdient hätten. Weiters werden wir Ihnen verraten, was wir in Sachen Einkommensverteilung fordern.

Als Gesprächspartner:in stehen Ihnen AK-Präsident Andreas Stangl und Mag.a Bettina Csoka

von der Abteilung Wirtschafts-, Sozial- und Gesellschaftspolitik der AK OÖ zur Verfügung.

Wir würden uns freuen, Sie bei der Pressekonferenz begrüßen zu dürfen!





