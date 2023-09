Herbstferienbeginn in Deutschland, „Du & das Tier“ in Tulln + „Grazer Herbstmesse“ lässt Blechlawinen durch Österreichs Straßen rollen

Wien (OTS) - Durch den Start der Herbstferien in 3 deutschen Bundesländern, der „Du und das Tier“ in Tulln und der Grazer Herbstmesse, kommen nicht nur „Staufetischisten“ sondern auch alle Messebesucher voll auf ihre Kosten, dies wird zu vollen Straßen und Verkehrsbehinderungen führen.

Ab Montag, 02. Oktober, beginnen die Herbstferien in den deutschen Bundesländern Nord-Rheinwestfalen, Sachsen und Thüringen. Dies bedeutet zwei Wochen schulfrei für tausende Lehrer und Schüler. Viele werden die Gelegenheit für einen Urlaub in Österreich, Südtirol oder an der Adria nutzen. Der Hauptreisetag wird wieder der Samstag sein. Die klassischen Staustrecken in Tirol sind ab den frühen Vormittagsstunden

die Brennerautobahn (A13) vor allem vor der Mautstelle Schönber

die Fernpassstrecke (B179) zwischen dem Grenztunnel Vils/Füssen und Reutte sowie zwischen Lermoos und Nassereith und

die Inntalautobahn (A12) im Großraum Innsbruck und nach der Grenze Kufstein/Kiefersfelden.

In Salzburg wird bis in den Nachmittag hinein auf der Tauernautobahn (A10) vor den Baustellenbereichen bei Flachauwinkel, Golling, Hallein, Kuchl und Werfen sowie vor dem Tauerntunnel Geduld gefragt sein. In Oberösterreich werden die Tunnelkette Klaus auf der Pyhrnautobahn (A9), vor den Baustellenbereichen zwischen Kalwang und Treglwang sowie zwischen Übelbach und Gratkorn zu Nadelöhren. Im benachbarten Ausland wird es in Bayern speziell auf der Verbindung München–Salzburg (A8) und vor den Autobahngrenzen Bad Reichenhall/Walserberg (A8), Kiefersfelden/Kufstein (A12), auf der Verbindung Rosenheim–Kufstein (A93), sowie auf der Karawankenautobahn (A11) vor dem Karawankentunnel zu Blechkolonnen kommen.

„Du und das Tier“ lockt Tierfreunde nach Tulln

Für Hundeliebhaber ist die „Du und das Tier“ in Tulln, von 29.09.2023 bis 01.10.2023, ein Pflichttermin. Über 3.000 Hunde und mehr als 250 Hunderassen werden bei dieser internationalen Hundeschau und Österreichs größter Kleintierschau zu bestaunen sein. Besonders am Samstag und Sonntag müssen Besucher laut ARBÖ-Verkehrsexperten rund um das Veranstaltungsgelände und auch auf der Stockerauer Schnellstraße (S5) im Bereich der Abfahrt Tulln zähen Verkehr und Wartezeiten in Kauf nehmen. Besucher, die mit der Bahn anreisen, können den kostenlosen Shuttle-Service von den Bahnhöfen Tulln und Tullnerfeld benutzen.

Grazer Herbstmesse sorgt für Parkplatzmangel in Graz

Von Donnerstag, 28.09.2023, bis Montag, 02.10.2023, öffnet die „Grazer Herbstmesse 2023“ auf dem Messegelände in der steirischen Hauptstadt ihre Pforten. Von 10 bis 18 Uhr werden die rund 70.000 Besucher viel Interessantes (unter anderem zu Themenbereichen wie „Mode & Lifestyle“, „Bauen, Wohnen & Garten“, Kunst und „Bella Italia“) bestaunen können. Der Messestadl, der Vergnügungspark und der Messepark laden zum Verweilen ein. Der Andrang zahlreicher Besucher, die mit dem eigenen Fahrzeug anreisen, wird rund um das Messegelände, auf der Conrad-von-Hötzendorf-Straße, der Fröhlichgasse, Klostergasse oder Jakominigürtel speziell am Samstag und Sonntag für Staus und Verzögerungen sorgen. Da auf dem Messegelände nur begrenzt Parkplätze zur Verfügung stehen, wird empfohlen, auf die Parkgarage „P+R Murpark“ und auf die Stadiongarage auszuweichen. „Messebesucher reisen am besten mit den Öffis, den Straßenbahnlinien 4, 5 und 6 an“, rät der ARBÖ-Informationsdienst.

