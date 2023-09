„Report“ über Finanzausgleichsverhandlungen und den Kampf gegen Bodenversiegelung

Am 26. September um 21.05 Uhr in ORF 2; Kurt Weinberger, Vorstandsvorsitzender der Hagelversicherung, zu Gast im Studio

Wien (OTS) - Susanne Schnabl präsentiert den „Report“ am Dienstag, dem 26. September 2023, um 21.05 Uhr in ORF 2 mit folgenden Themen:

Ringen um Milliarden

Wie sollen mehr als 100 Milliarden Euro zwischen Bund, Ländern und Gemeinden für die nächsten fünf Jahre aufgeteilt werden? Darum geht es bei den seit Monaten stockend verlaufenden Finanzausgleichsverhandlungen. Von einem Durchbruch kann keine Rede sein. Länder und Gemeinden fordern einen für sie günstigeren Verteilungsschlüssel, davon will ÖVP-Finanzminister Magnus Brunner allerdings nichts wissen. Auch wenn man sich – wie all die Jahre davor – wohl einigen wird, vermissen jetzt schon viele Experten dringend notwendige grundsätzliche Reformen. Etwa, dass die Bundesländer eigene Steuern einheben dürfen. Ein Bericht von Julia Ortner, Martin Pusch und Helga Lazar.

Kampf gegen Bodenversiegelung

Kein anderes Land in Europa versiegelt in derartigem Ausmaß Flächen wie Österreich. 16 Fußballfelder gehen so täglich an wertvollem Boden – dem zweitgrößten CO2-Speicher nach den Ozeanen – verloren. In der 400-Einwohner-Gemeinde Höbersdorf wehrt sich nun eine Bürgerinitiative gegen den Flächenfraß. Rund 20 Autominuten entfernt hat in Tulln die größte Entsiegelung Österreichs begonnen – ein Parkplatz mitten im Zentrum wird auf Wunsch der Bürger:innen in einen Park verwandelt. 5,5 Millionen Euro kostet das Projekt und ist damit teurer als die ursprüngliche Versiegelung. Leichtfertige Verbauungswut kommt die Gemeinden deshalb auch teuer zu stehen. Ein Bericht von Sabina Riedl und Miriam Ressi.

Dazu live im Studio der Vorstandsvorsitzende der Hagelversicherung, Kurt Weinberger.

Ungleiche Inflation

Österreich hat bekanntlich eine der höchsten Inflationsraten unter den Euro-Ländern – und das schon seit einiger Zeit. Im Nachbarland Slowakei war die Teuerung mit 9,6 Prozent im August jedoch noch höher. Dem gegenüber steht Belgien mit nur 2,4 Prozent Inflation. Wie sind diese großen Differenzen zu erklären? Was läuft in Belgien richtig und welche Ursachen hat die enorm hohe Teuerung in der Slowakei? Und gibt es etwas, das Österreich aus beiden Ländern lernen kann? Stefan Daubrawa, Laura Franz und Yilmaz Gülüm haben sich auf die Suche nach Antworten begeben.

Umstrittene Drogenpolitik

In Deutschland darf man schon bald legal einen Joint rauchen – das entsprechende Gesetz gibt es bereits seit diesem Jahr. Die dortige Drogenpolitik gilt jedoch als umstritten. Auch bei uns gibt es viele Kritiker. Dennoch kocht die Debatte nun erneut auf und spaltet die Politik. Denn während Die Grünen und NEOS eher für eine Legalisierung sind, stellen sich ÖVP und FPÖ vehement dagegen. Doch welchen Einfluss wird Deutschland auf die Debatte hierzulande haben? Werden die Parteien jetzt aufeinander zugehen? Und welche Konsequenzen hätte eine Legalisierung überhaupt? Laura Franz berichtet.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at