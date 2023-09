Neu gestalteter Schulhof in der Volksschule und NMS Gassergasse

Vizebürgermeister Wiederkehr und Bezirksvorsteherin Jankovic vor Ort

Wien (OTS) - Bei einem Fototermin machten sich heute Vizebürgermeister und Bildungsstadtrat Christoph Wiederkehr und die Margaretner Bezirksvorsteherin Silvia Jankovic ein Bild vom gänzlich neu gestalteten Schulhof der Volksschule und NMS Gassergasse im 5. Bezirk. Rund 480 Schüler freuten sich über den Besuch und bedankten sich mit Gesang, Papierflieger und selbst gemalten Bildern.

Die alte, vollflächig asphaltierte Oberfläche des Innenhofs ist einem modernen Kunstrasen gewichen. Spiel- und Sportgeräte wurden installiert, wie etwa neue Tore, eine große Klettergerüstkombination und Basketballkörbe.

Zudem wird noch ein großflächiges Sitzelement aus Holz angeliefert, welches als Klassenzimmer im Freien dienen soll. Die Investitionskosten betragen insgesamt 559.000 Euro.

Vizebürgermeister Christoph Wiederkehr zeigt sich beeindruckt: „So muss ein moderner, multifunktionaler Schulhof aussehen. Neben dem was in der Schule an Wissensvermittlung passiert, ist es auch wichtig, die Freizeitgestaltung der Kinder und Jugendlichen in bestmöglichem Ambiente zu ermöglichen - und das ist hier ohne Zweifel der Fall!“

Die Margaretner Bezirksvorsteherin Silvia Jankovic ergänzt: „In Margareten wollen wir unseren Kindern die besten Bildungschancen bieten, wozu auch eine gute Ausstattung der Schulen gehört. Deshalb wurde der Schulhof der Volksschule und NMS Gassergasse saniert: Wir haben den Asphalt aufgebrochen und aus dem Hof mit neuen, tollen Spiel-und Sportgeräten, Kunstrasen und einer bequemen Sitzmöglichkeit einen Wohlfühlort gemacht, an dem die Kinder gerne Pause machen und miteinander spielen.“

Rückfragen & Kontakt:

Manfred Kling

Mediensprecher Vizebürgermeister Christoph Wiederkehr

Tel: 01/4000-83203

Mail: manfred.kling @ wien.gv.at



Sophie Berger

Pressesprecherin Bezirksvorsteherin Margareten

Tel: 01/4000–05122

Mail: sophie.berger @ wien.gv.at