Restaurant Luftburg – Kolarik im Prater ist EU Organic Award Gewinner

Brüssel (OTS) - Die EU Organic Awards wurden am 25. September 2023 in Brüssel am Sitz der Europäischen Kommission unter der Schirmherrschaft von EU-Kommissar für Landwirtschaft, Janusz Wojciechowski, verliehen.



Das größte Bio-Restaurant der Welt, Luftburg – Kolarik im Prater, wurde in der Kategorie „Best Organic Restaurant“ als Sieger ausgezeichnet.

Paul Kolarik, Eigentümer und Geschäftsführer, der den Preis persönlich entgegengenommen hat: „Die Freude über diese besondere Auszeichnung auf europäischer Ebene ist riesengroß. Immerhin geht es hier um unser Lebens- oder – besser gesagt – Familienwerk. Wir haben die Pandemie genutzt, uns neu zu erfinden, haben als größtes vollzertifiziertes Bio-Restaurant der Welt nach den Lockdowns wieder geöffnet. Dieser Preis ist eine Bestätigung, dass der Weg, den wir in den letzten Jahren eingeschlagen haben, der richtige ist. Wir sind gerne Vorreiter und hoffen auf noch mehr Gleichgesinnte in der Tourismusbranche.“

Nach der Verleihung nahm Paul Kolarik an der Diskussion „Organic food processers, retailers and restaurants connecting with consumers“ unter der Leitung von Peter Schmidt, Vertreter des Europäischen Wirtschafts- und Sozialkomitees, teil.

Die EU Organic Awards

Die EU Organic Awards wurden ins Leben gerufen, um verschiedene Akteure entlang der biologischen Wertschöpfungskette zu würdigen, die ein innovatives, nachhaltiges und inspirierendes Projekt mit echtem Mehrwert für die biologische Produktion und den Konsum entwickelt haben.

Zur Unterstützung dieses Ziels hat die Kommission im März 2021 den Aktionsplan für die Entwicklung der biologischen Produktion angenommen, einschließlich der Einführung jährlicher Auszeichnungen zur Anerkennung von Exzellenz in der biologischen Wertschöpfungskette.

Die EU Organic Awards werden gemeinsam von der Europäischen Kommission, dem Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss, dem Europäischen Ausschuss der Region, COPA-COGECA und IFOAM Organics Europe organisiert und in 7 Kategorien vergeben.

Das Restaurant „Luftburg – Kolarik im Prater“ war bereits 2022 Finalist und hat 2023 den EU Organic Award in der Kategorie „Best Organic Restaurant“ gewonnen.

Das Restaurant Luftburg – Kolarik im Prater

Das Restaurant Luftburg – Kolarik im Prater ist seit 2018 Bio-zertifiziert. Für die Umstellung auf 100% Bio-Kulinarik wurde der Betrieb 2019 mit dem Umweltpreis der Stadt Wien ausgezeichnet. Im Jahr 2020 erfolgte die Übernahme des Familienbetriebs durch Bianca und Paul Kolarik. Die Pandemie und die damit verbundenen Lockdowns wurden für einen umfangreichen Umbau und neuen Markenauftritt genutzt. Gleichzeitig erfolgte die Umstellung des gesamten Sortiments auf 100% Bio. Seit 2021 ist das Restaurant Luftburg – Kolarik im Prater das größte vollzertifizierte Bio-Restaurant der Welt. Mehr als 1.200 Gäste finden in dem Restaurant mit der Garantie, dass jede Speise und jedes Getränk Bio-zertifiziert ist, Platz.

In dem familienfreundlichen Unternehmen – ist die angrenzende Luftburg-Erlebniswelt für Kinder doch namensgebend für das Bio-Restaurant – findet sich an jeder Ecke Unterhaltung für die Kleinsten.

Als Umweltzeichen-Betrieb steht Nachhaltigkeit im Fokus. Der Strombedarf wird zu 100% durch erneuerbare Energieträger gedeckt, u.a. durch die hauseigene Photovoltaik-Anlage. Altöl wird zu Biodiesel verarbeitet, es kommen wasser- sowie stromsparende Geräte zum Einsatz und ein österreichisches Smart-Home-System sorgt dafür, dass Energie nur im Bedarfsfall verwendet wird. Zusätzlich wird aktuell einer Mitarbeiterin die Ausbildung zur Nachhaltigkeitsmanagerin ermöglicht.

Die nationale Wertschöpfungskette zu stärken, ist ein weiterer wichtiger Punkt für Familie Kolarik. So ist sie u.a. besonders stolz darauf, ausschließlich Bio-Fleisch aus Österreich zu servieren.

Weitere Informationen zum Thema Nachhaltigkeit in der Luftburg finden Sie unter: www.kolarik.at/nachhaltigkeit

Factbox:

Restaurant Luftburg – Kolarik im Prater

Prater 128

1020 Wien

2018: Erstmalige Bio-Zertifizierung „Natürlich gut Essen – bronze“

2019: Binnen eines Jahres Umstellung aller Speisen auf 100% Bio – Zertifizierung „Natürlich gut essen – gold“ und Erhalt des Umweltpreises der Stadt Wien

2020: Übernahme des Unternehmens durch Bianca & Paul Kolarik

2021: Umbau und neuer Markenauftritt, Umstellung des gesamten Sortiments auf 100% Bio

Die Luftburg – Kolarik im Prater ist das größte vollzertifizierte Bio-Restaurant der Welt (1.200 Sitzplätze)

2023: Sieger des EU Organic Award in der Kategorie „Best Organic Restaurant“

