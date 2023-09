Weratschnig/Grüne: Europas Verantwortung im Weltraum wahrnehmen und Chancen nutzen

Space-Tech leistet wichtigen Beitrag im Kampf gegen Klimawandel und dessen Auswirkungen

Wien (OTS) - „Weltraumtechnologien sind heute in unserem täglichen Leben unverzichtbar und werden in Zukunft eine noch größere Rolle spielen“, erklärt Hermann Weratschnig, Verkehrssprecher der Grünen anlässlich der 25. Europäischen Interparlamentarischen Weltraumkonferenz (EISC). Am Montag nahmen dutzende Abgeordnete europäischer Parlamente, Vertreter:innen der ESA, des European Space Policy Institute (ESPI) und zahlreicher anderer Institutionen an der Konferenz im österreichischen Parlament teil.

„Österreichische Satelliten und zahlreiche hochqualitative Komponenten, die in Österreich entwickelt und produziert werden, tragen ihren Teil zu den großen Erfolgen des europäischen Satelliten- und Raumfahrtprogramms bei. Sie leisten auch einen wichtigen Beitrag für die Wissenschaft und im Kampf gegen die Auswirkungen der Klimakrise“, sagt Weratschnig.

„Für uns Grüne ist die gesellschaftliche Verantwortung deshalb klar: Wir haben keinen Planet B! Umso wichtiger ist es, mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln unser Wissen über die Klimaveränderungen auf dem ganzen Planeten - und direkt in Österreich auszubauen. Innovationen, vor allem im Bereich der satelliten-basierten Erdbeobachtung unterstützen uns in der Prävention von Naturkatastrophen und helfen uns so, unsere Lebensgrundlagen für die Zukunft zu sichern. Der Klimaschutz ist die wichtigste Prämisse für ein künftiges Leben und Wirtschaften“, sagt Weratschnig.

„Von der Textil- und Materialforschnung an der Uni Innsbruck, über hochinnovative Entwickler:innen und Produzent:innen in Oberösterreich, dem Institut für Weltraumforschung (IWF) in der Steiermark, bis hin zum ESPI in Wien tragen zahlreiche Akteure in ganz Österreich zu den europäischen Weltraumaktivitäten bei. Von der Erfassung von Weltraumschrott, der unseren Planeten umkreist, bis hin zur Messung von Wind und Dürren durch Satellitensysteme liefern heimische Unternehmen und Initiativen wichtige Impulse. Dass nun auch das European Office of Space Commerce (ECSECO) der ESA in Wien errichtet wurde, unterstreicht die internationale Wertschätzung für die österreichischen Beiträge zur Weltraumarbeit", sagt Weratschnig.

