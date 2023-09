Sanktionen: Die Kehrseite des Sieges

Wien (OTS) - Warum die meisten der vom NSVR[U]* beschlossenen Sanktionen noch nicht von den USA und der EU unterstützt werden und wie die Korruption das Land schwächt



Ein Kommentar von Yevhen Mahda: Mahda ist politischer Experte und außerordentlicher Professor am Igor Sikorsky Polytechnic Institute Kiew, der Nationalen Technischen Universität und geschäftsführender Direktor am Institut für Weltpolitik der Ukraine, The Institute of World Politics



Für die Ukraine ist die Position des Westens heute von entscheidender Bedeutung. Vor kurzem stieß ich, Yevhen Mahda, auf einen Meinungsartikel mit dem Titel ‚Ukraine’s drive to eradicate corruption is a race against time‘ von Stephen Blank, der in The Hill veröffentlicht wurde.



Stephen Blank, Ph.D., ist Senior Fellow am Foreign Policy Research Institute. Er ist ehemaliger Professor für russische nationale Sicherheitsstudien und nationale Sicherheitsangelegenheiten am Strategic Studies Institute des US Army War College und ehemaliger MacArthur Fellow am US Army War College. Blank ist ein unabhängiger Berater mit Schwerpunkt auf Geopolitik und Geostrategie der ehemaligen Sowjetunion, Russlands und Eurasiens.



Ich halte Stephen Blank für einen klassischen antirussischen „Falken“, der sich während seiner gesamten Laufbahn gegen die Expansion des Kremls gewehrt hat und fünf Jahre vor der vollständigen russischen Invasion auf der Lieferung amerikanischer Waffen an die Ukraine bestand.



Blank analysiert vor allem die Gefahr der Korruption im System der öffentlichen Verwaltung. Im Allgemeinen im Zusammenhang mit der Tatsache, dass Korruption dieses System ineffektiv macht und das betroffene Land im Krieg schwächt. Die Verhängung von Sanktionen gegen Russland ist dabei keine Ausnahme. Bedauerlicherweise werden die meisten der von der Ukraine verhängten Sanktionen von den westlichen Partnern nicht unterstützt.



Doch warum ist es dazu gekommen? Spoiler-Warnung – nicht aufgrund der Launen unserer Partner, sondern aufgrund der mangelnden Transparenz, der Inkonsequenz, der gesetzgeberischen Unregelmäßigkeiten und, um es so zu formulieren, der Willkür des Sanktionsprozesses.



Warum ist es sinnvoll, der Meinung von Blank Beachtung zu schenken? Sein Text ist kein Urteil, sondern eine Reihe von Ratschlägen. Er betont, dass Korruption kein einzigartiges Problem der Ukraine ist. Sie ist jedoch ein Faktor für das Überleben unseres Landes.



„Die Korruptionsvorwürfe prägen die politische Landschaft von Washington über Peking bis Kuala Lumpur. Aufgrund zahlloser Skandale steht nicht mehr das Recht, sondern die Politik im Mittelpunkt der Debatte. Gerade in Kriegszeiten untergräbt die Korruption das Überleben der Bevölkerung. Niemand ist darüber verzweifelter als der Präsident der Ukraine Wolodymyr Selenskij, weil Kyjiw die Korruption ausrotten muss, wenn es weiterleben will“, schreibt Blank.



Außerdem lenkt er die Aufmerksamkeit auf den Zustand des Justizsystems und auf konkrete Korruptionsfälle in der Regierung und im Bereich der militärischen Beschaffung.



„Als mehrere hochrangige Richter des Obersten Gerichtshofs der Ukraine unter dem Vorwurf der Korruption verhaftet wurden, konzentrierten sich die Fragen auf die Ernennungen und nicht nur darauf, was die Richter getan hatten. Viele dieser Maßnahmen wurden durch die rechtmäßige Forderung der USA und der EU nach einer weniger korrupten Regierung ausgelöst. Und tatsächlich fordert Selenskij nun das Parlament auf, die Korruptionsfälle mit dem Hochverrat während der Kriegszeit gleichzusetzen. Doch trotz der prominenten Entlassungen ist die Korruption in der Ukraine in den Bereichen militärischen Beschaffung und Militärlogistik immer noch weit verbreitet. Diese Fragen können nur mit der Zeit und durch gründliche Ermittlungs- und Justizarbeit geklärt werden“, schreibt Blank.



Der amerikanische Analyst erwähnt Russland als Beispiel und weist darauf hin, dass die Korruption in der militärischen Führung des Landes, insbesondere bei Schoigu, eine Erklärung dafür ist, warum Russland in diesem Krieg bisher eine beschämende Performance gezeigt hat. Eines unserer Ziele in diesem Krieg ist es natürlich, nicht zu einem „kleinen Russland“ zu werden.



Der Analyst erwähnt in diesem Zusammenhang die Einsetzung einer Arbeitsgruppe durch die US-Regierung zur Beseitigung der Korruption bei der Unterstützung der Ukraine durch die USA und stellt fest, dass Korruption als Feind einer guten Regierungsführung gilt.



Einen großen Teil seines Berichts nimmt das Thema Sanktionen ein, das Blank als „Eckpfeiler der Wirtschaftskriegsführung“ charakterisiert, und dabei beginnt er mit guten Nachrichten über die Leistungen der Ukrainer.



„Die Ukraine übernimmt eine Vorreiterrolle bei den weltweiten Bemühungen durch ihr Beispiel und die wertvollen Forschungsarbeiten der bilateralen internationalen Expertengruppe Yermak-McFall“, erwähnt Blank.



Allerdings betont er auch, dass die „Unabhängigkeit“ der von der Ukraine verhängten Sanktionen von der Justiz des Landes ein grausamer Scherz ist.



„Während die Sanktionen des Westens in der Regel auf transparenten Kriterien beruhen, ist das Sanktionssystem der Ukraine undurchsichtig und noch dazu gibt es keine gerichtliche Überprüfung. Die ukrainischen Partner in Washington, Brüssel und anderen Hauptstädten wissen nicht, wie sie mit der wachsenden Zahl von Unternehmen in der Ukraine und anderen Ländern umgehen sollen, die behaupten, dass Kyjiw ihnen gegenüber ungerechtfertigterweise Sanktionen verhängt hat“, erklärt der Fachmann.



Blank fordert ausdrücklich, dass das Sanktionsverfahren vor Korruption und Einflussnahme von außen geschützt werden muss und dass Sicherheitsvorkehrungen getroffen werden müssen, damit keine Fehler passieren. Es besteht eine große Versuchung, Sanktionen zu nutzen, um Konkurrenten zu vernichten oder sich persönlich zu rächen. Dies geschah in der Geschichte der Ukraine schon mehr als einmal. Und natürlich ist dies in Washington wohlbekannt.



„Der Einsatz von Sanktionen muss vor Korruption und Beeinflussung geschützt werden. Sofern die Ukraine zu Unrecht Sanktionen gegen in- oder ausländische Unternehmen verhängt, sollte sie ein präzises und rechtmäßiges Berufungsverfahren gewährleisten, bei dem die Rechtsstaatlichkeit gewahrt bleibt. Darin liegt einer der Hauptunterschiede zwischen dem ukrainischen und dem westlichen Sanktionsregime, die einer Harmonisierung bedürfen. Sollte sich der Missbrauch von Kriegssanktionen ausbreiten und zu einem Vorwand werden, um Rechnungen zu begleichen oder den wirtschaftlichen Wettbewerb zu untergraben, werden weder die Ukraine noch der Westen davon profitieren. Russland wird davon profitieren“, betont Blank.



Gleichzeitig betont er, dass diese „Unzulänglichkeiten keine Vorwürfe gegen die Ukraine oder Sanktionen sind“ und macht entsprechende Vorschläge zur Lösung von Problemen. Die Lösung für diese Probleme liegt in einer engeren Zusammenarbeit zwischen den ukrainischen Behörden sowie in multilateralen Konsultationen und Kooperationen, die Transparenz und eine Synchronisierung der Sanktionen gewährleisten. Nur bei Transparenz und einem Höchstmaß an Korruptionsbekämpfung ist der künftige Wiederaufbau der Ukraine und ihre Integration in die westlichen Institutionen überhaupt möglich.



In Zeiten des Krieges besteht die Versuchung, Kritik an Freunden und Verbündeten zu unterdrücken und Fehler als akzeptable Nebenschäden zu rechtfertigen. Diese Ansicht ignoriert die Auswirkungen, die die Verhängung von Korruptionssanktionen auf den Staat, die Wirtschaft und die Gesellschaft hat.



Langanhaltende Kriege werden zu einem Wettlauf zwischen dem Sieg an der Front und dem Zusammenbruch in der Heimat. Russland hat diesen Wettlauf mehrmals verloren. In diesem Konkurrenzkampf ist ein weniger korrupter Staat widerstandsfähiger. Die Stärkung der Fähigkeit der Ukraine, sich gegen Russland zu behaupten und sich schließlich in den Westen zu integrieren, ist der einzige Schlüssel zum Erfolg.



Darüber lässt sich kaum streiten. Klar ist auch, dass die Ukraine wenig Zeit hat, ihren Sanktionsmechanismus auf den neuesten Stand zu bringen.



* Rat für nationale Sicherheit der Ukraine



Kommentar von und Presseanfragen an:



Yevhen Mahda, politischer Experte und außerordentlicher Professor am Igor Sikorsky Polytechnic Institute Kiew, der Nationalen Technischen Universität, und geschäftsführender Direktor am Institut für Weltpolitik der Ukraine, The Institute of World Politics



Email: mahdayevhen @ gmail.com



Fotocredit: © Yevhen Mahda

Rückfragen & Kontakt:

Yevhen Mahda, politischer Experte und außerordentlicher Professor am Igor Sikorsky Polytechnic Institute Kiew, der Nationalen Technischen Universität, und geschäftsführender Direktor am Institut für Weltpolitik der Ukraine, The Institute of World Politics



Email: mahdayevhen @ gmail.com