Egger: Mehr Förderung des Wirtschaftsverständnisses in der ORF-Berichterstattung ist wichtiger und richtiger Schritt

ÖVP-Mediensprecher begrüßt Empfehlung des ORF-Publikumsrates – Ausbau des Verständnisses für wirtschaftliche Zusammenhänge ist "Win-Win-Situation" für Menschen und Standort

Wien (OTS) - "Der ORF-Publikumsrat folgt mit seiner rezenten Empfehlung für eine Förderung und den Ausbau der ORF-Wirtschaftsberichterstattung und des entsprechenden Verständnisses für Zusammenhänge nicht nur dem Wunsch der Seherinnen und Seher, sondern sorgt damit auch für eine 'Win-Win'-Situation für Menschen und Standort", betont ÖVP-Mediensprecher Kurt Egger.

Eine Publikumsumfrage habe zuletzt gezeigt, dass das Wirtschaftsverständnis für die Seherinnen und Seher einen hohen Stellenwert habe und sich diese auch eine dementsprechende Berichterstattung wünschten. Im Fokus stünden dabei vor allem die Bereiche "Ausbildung, Lehre, Berufsbilder", "Wirtschaftsgeschehen in Österreich und österreichische Unternehmen" und der Themenkomplex "Arbeitsmarkt, Innovation, Digitalisierung und Unternehmertum". Auf dieser Grundlage hat der ORF-Publikumsrat nun etwa angeregt, den Ausbau der grundlegenden Finanz- und Wirtschaftsbildung bzw. -kompetenz durch die Entwicklung neuer Sendeformate zu unterstützen, den Bereichen Ausbildung und Lehre redaktionell noch mehr Raum zu geben oder auch das Unternehmertum – unter anderem auch in Hinblick auf die kleineren und mittleren Unternehmen als eine der tragenden Säulen unserer Wirtschaft – in Informations- wie Unterhaltungsformaten verstärkt zu behandeln.

Egger weiter: "Auch bei der Auswahl von Expertinnen und Experten hat der Publikumsrat einen Vorschlag gemacht. Neben den zuletzt in höherer Frequenz auftretenden Vertreterinnen und Vertretern beispielsweise aus Think-Tanks sollten künftig wieder vermehrt Personen aus dem universitären Bereich, aus großen Wirtschaftsforschungsinstituten oder Einrichtungen wie der Akademie der Wissenschaften Berücksichtigung finden.

"Wirtschaftliche Zusammenhänge zu verstehen und nachzuvollziehen, ist eine wichtige Kompetenz, die jeder und jedem im alltäglichen Leben von hohem Nutzen ist. Die nun vom ORF-Publikumsrat angestoßene Förderung und der Ausbau selbiger sind damit ein Vorteil sowohl für die Medienkonsumentinnen und -konsumenten, als auch für den Standort und somit für den ORF selbst", schließt der Mandatar der Volkspartei. (Schluss)

