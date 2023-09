2. Bezirk: Show „Magische Glanzlichter“ im Circusmuseum

Wien (OTS/RK) - Im „Circus- und Clownmuseum Wien“ (2., Ilgplatz 7) präsentieren am Samstag, 30. September, die 2 österreichischen Zauberkünstler „Alex Ray“ und „Thomas Gabriel“ eine gemeinsame Show mit dem Titel „Magische Glanzlichter“.

„Alex Ray“ wird an dem Abend als Mental-Magier für Verblüffung sorgen. Mit der Kraft des Geistes bewirkt der Profi wundersame Effekte und liest die Gedanken seiner Zuseher*innen. „Thomas Gabriel“ zeigt klassische Zauberkunst auf hohem Niveau und auf absolut zeitgemäße Weise. Der fingerfertige junge Künstler ist ein würdiger Repräsentant einer „New Generation Of Magicians“. Die Vorstellung beginnt um 19.30 Uhr. Der Eintritt kostet 30 Euro. Information und Karten: Telefon 0676/340 75 65. Kontakt per E-Mail: office@circus-clownmuseum.at.

Die ehrenamtlichen Unterhaltungskunst-Historiker*innen aus dem „Circus- und Clownmuseum Wien“ kooperieren bei dem Projekt mit dem Kultur-Verein „Erstes Wiener Zaubertheater“. Mannigfaltige Angaben über das Museum (Öffnungszeiten, ständige Ausstellung, temporäre Dokumentationen, Veranstaltungen, etc.) publizieren die Betreiber*innen im Internet: www.circus-clownmuseum.at.

