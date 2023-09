„Natur im Garten“: Das war die Markttour in Niederösterreich

Über 5.000 Menschen informierten sich über die neuesten Entwicklungen der Naturgarten-Branche

St. Pölten (OTS) - Gemeinsam mit Biogärtner Karl Ploberger tourte das Team der Umweltbewegung durch Niederösterreich. Mit dem „Natur im Garten“ Mobil standen die Expertinnen und Experten von „Natur im Garten“ den Besucherinnen und Besuchern zuletzt am Freitag, 22. September, am Wochenmarkt in Korneuburg mit Rat und Tat für ihre Anliegen und einen persönlichen Austausch rund ums naturnahe Gärtnern zur Verfügung. Insgesamt erstreckte sich die Tour durch alle Vierteln Niederösterreichs.

„Der Besuch von 15 Bauern- und Wochenmärkten war ein voller Erfolg. Der Austausch mit vielen begeisterten Besucherinnen und Besuchern geben der Bewegung ‚Natur im Garten‘ weiterhin viel Aufwind“, meint Landtagspräsident Karl Wilfing, in Vertretung von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner. „Wir haben viele neue Gartenfreundinnen und Gartenfreunde kennen gelernt, die unsere Bewegung bedeutend verbreitern und vergrößern. Kontakte zu bisherigen treuen Unterstützerinnen und Unterstützern wurden ebenso gepflegt und verstärkt, um das naturnahe Gärtnern und damit Klima-, Arten- und Umweltschutz zu unterstützen“, resümiert Wilfing.

„Die Begegnungen und Rückmeldungen der Marktgäste und Aussteller waren enorm positiv. Die Bewerbung unserer Jahresschwerpunkte ‚Speisekammer Garten und Balkon‘ sowie ‚Tiere im Garten‘ ist einen großen Schritt vorwärtsgekommen“, betont „Natur im Garten“-Geschäftsführer Matthias Wobornik. Über 5.000 Menschen informierten sich insgesamt über die neuesten Entwicklungen der Naturgarten-Branche, holten sich Ratschläge zum Garteln oder nahmen das breite Angebot von „Natur im Garten“ wahr.

Beste Stimmung bei den einzelnen Stopps vor Ort garantierte Biogärtner Karl Ploberger: Zahlreiche Gewinne beim großen „Natur im Garten“ Glücksrad, praktische Gartenpreise beim Quiz und gemeinsames Garteln für ein Kräuterkisterl für den eigenen Garten, Balkon oder Terrasse sorgte für Unterhaltung und gute Laune bei Besucherinnen und Besuchern.

Weitere Informationen gibt es bei „Natur im Garten“, Pressesprecher Franz-Xaver Hebenstreit, Telefon 0676 848 790 737, E-Mail franz.hebenstreit @ naturimgarten.at, www.naturimgarten.at, www.naturimgarten.at/veranstaltung/markttour.html

