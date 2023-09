In der Langen Nacht der Museen gibt das Naturhistorische Museum Wien Einblicke in die wissenschaftlichen Sammlungen

Wien (OTS) - Am Samstag, 7. Oktober 2023, findet von 18.00 Uhr bis 01.00 Uhr die „ORF Lange Nacht der Museen“ statt. Das Naturhistorische Museum Wien ist dieses Jahr mit einem umfangreichen Programm zum Themenschwerpunkt „Archive der Zukunft“ dabei.

Das Naturhistorische Museum Wien ist Forschungsmuseum. Rund 60 Forscherinnen und Forscher betreuen die über 270 Jahre alten Sammlungen von rund 30 Millionen Objekten wissenschaftlich. Rund 1% der Bestände sind in den Schausälen ausgestellt. Zu den Highlights des NHM Wien zählen die Venus von Willendorf, die Stellersche Seekuh und ein neuer Saal für Wissenschaftskommunikation, das Deck 50.

Die reichen Sammlungen des NHM Wien geben Hinweise auf die Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft unserer Erde. Zeugen der Erdgeschichte wie Mineralien oder Fossilien, Meteorite aus dem Weltall, menschliche Skelette oder Belege aus der Tier- und Pflanzenwelt: Sie alle werden nicht nur gesammelt und ausgestellt, sondern laufend mit immer neuen wissenschaftlichen Methoden untersucht.

ARCHIVE DER ZUKUNFT (von 18.00 bis 01.00 Uhr)

Über 30 Millionen Sammlungsobjekte des NHM Wien aus praktisch allen naturwissenschaftlichen Bereichen sowie der Urgeschichte sind die Basis für zukunftsweisende Forschung. Wissenschafter*innen des NHM Wien präsentieren an Stationen ihre Objekte sowie aktuelle Forschungsergebnisse.

Stationen in den Schausälen mit NHM Wien-Wissenschaftler*innen vor Ort (von 18.00 bis 01.00 Uhr):



Mineralogie

Denken Sie groß! We will rock you!



Paläontologie

Tropenmeere und Mammutsteppen



Prähistorie

Aufgetaucht – 6.000 Jahre alte Seeufer und Moorsiedlungen

Klangobjekte aus dem Prähistorischen Archiv



Anthropologie

Das menschliche Skelett als Archiv und Führung hinter die Kulissen in die Arbeitsbereiche



Zentrale Forschungslaboratorien

Austrian Barcode of Life (ABOL): das genetische Archiv Österreichs



Gemeinsam statt einsam: Der Zeichner Ferdinand Lucas Bauer (1760-1826) in Botanik, Zoologie, Bibliothek und Archiv für Wissenschaftsgeschichte



Zoologie

Historische Proben in neuem Licht – Taußendfüßer und Krebse

Von Göttern, Königinnen und Explosionen

Elritzen – Kleine Fische ganz groß I Biodiversität der Elritzen Österreichs



3D Museum

Vergangenheit in 3D



Das Museum, wie es Gäste sonst nie sehen (von 18.00 bis 01.00 Uhr)

Der Fotograf Stefan Oláh hat über ein Jahr hinter die Kulissen geblickt und das Naturhistorische Museum Wien vom vierstöckigen Tiefspeicher bis ganz hinauf in die Kuppel in Fotos festgehalten.

Sonderausstellung im neuen Saal 21



Familienprogramm: Welcher Schmetterling ist das? (Von 18.00 bis 22 Uhr)

Woran erkennst du verschiedene Schmetterlinge, Käfer, Wanzen und andere Insekten? Und wie kannst du die einzelnen Gruppen und Arten unterscheiden? Hier erfährst du es! Komm zur Mikro-Show und ins Labor auf Deck 50.



Artenvielfalt und Wissenschaft (von 22.00 bis 00.00 Uhr)

Die Bestimmung einzelner Arten von Insekten oder Spinnen ist meist schwierig und braucht viel Erfahrung. Oft erkennt man Arten an winzigen Details, die nur unter dem Mikroskop zu sehen sind. Programm mit Mikro-Show und Mikroskopieren im Labor auf Deck 50.



Über den Dächern Wiens (von 19.00 bis 23.00 Uhr)

Ein kulturhistorischer Spaziergang durch das Museum endet mit einem Cocktail auf dem Dach und einem Blick über Wien.

Tickets (€ 9) sind am Infostand erhältlich.



Wiener Arbeitsgemeinschaft für Astronomie (von 21.00 bis 01.00 Uhr)

Ein Blick durch die Teleskope der Wiener Arbeitsgemeinschaft für Astronomie auf die Sterne über Wien. Maria-Theresien-Platz, vor dem NHM Wen.



NHM Wien-Außenstelle im Narrenturm:

Auch der Narrenturm mit der pathologisch-anatomischen Sammlung (Spitalgasse 2, 1090 Wien) bietet ein Programm: Die Dauerausstellung verdeutlicht unterschiedliche Themen der Pathologie sowie ihre historische Entwicklung in Wien. Die Geschichte des Narrenturms wird ebenso thematisiert wie die denkmalgerechte Renovierung des Gebäudes.



Über den Sitz und die Ursache der Krankheiten

An mehreren Stationen werden die Sammlungsbereiche vorgestellt. Anhand von verschiedenen Präparationsmethoden werden Erkrankungen und deren Erforschung erklärt.

Organisatorisches:

Tickets für die Lange Nacht der Museen können direkt im Naturhistorischen Museum Wien an der Kassa gekauft werden.



