SPÖ-Schieder: Annäherung zwischen Kosovo und Serbien in Gefahr

Schluss mit der sinnlosen Gewalt – Konfliktlösung am Verhandlungstisch

Wien (OTS/SK) - Nach den gestrigen Gefechten im Norden Kosovos sieht SPÖ-EU-Delegationsleiter Andreas Schieder, Kosovo-Berichterstatter der sozialdemokratischen Fraktion, den Annäherungsprozess zwischen Serbien und Kosovo in Gefahr: „Es waren die schwersten Zwischenfälle seit Jahren und im Angesicht von Gefechten mit mehreren Toten und Verletzten rufe ich jetzt alle serbischen und kosovarischen Repräsentant:innen zur Mäßigung in Ton und Tat. Denn Kommentare, wie jene des serbischen Präsidenten Aleksandar Vučić, legen eine gewollte weitere Eskalation nahe, die Leidtragenden sind die Menschen vor Ort. Sie verdienen ein Ende der Eskalations- und Gewaltspirale, eine stabile Friedensperspektive und eine europäische Zukunft. Der entscheidende Punkt für eine nachhaltige Annäherung des Kosovo und Serbiens an Europa ist die Umsetzung des im Belgrad-Pristina-Dialog verhandelten Normalisierungsabkommens. Dafür setze ich mich ein, gleichzeitig spreche ich heute allen Angehörigen mein aufrichtiges Beileid aus. Machen wir endlich Schluss mit dieser sinnlosen Gewalt und finden eine Lösung am Verhandlungstisch!“ **** (Schluss) lp

