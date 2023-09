Ute Stadlbauer ist neue Abteilungsleiterin für Entrepreneurship in der aws

Gebürtige Oberösterreicherin mit Expertise in Investitionen, Standortentwicklung und Förderung hat mit August die Leitung der Zuschussprogramme abseits der Hochtechnologie übernommen.

Wien (OTS) - „In den letzten Jahren konnte ich die positive Entwicklung Österreichs als Innovations- und Technologiestandort im internationalen Kontext unterstützen. Die österreichische Start-up-Szene hat sich sehr gut entwickelt und kann sich international sehen lassen, österreichische Unternehmen tragen mit der Entwicklung von hochinnovativen Produkten zur Lösung von globalen Problemen bei. Ich freue mich, diese Entwicklung im Rahmen meiner neuen Rolle nun aktiv unterstützen zu können.“ Stadlbauer war zuletzt bei der Wirtschaftsagentur Wien für Investitionen und Betriebsansiedlungen aus den USA, Lateinamerika, Spanien und Portugal zuständig.

Mit Ute Stadlbauer hat die Abteilung Entrepreneurship seit August eine neue Leitung. Stadlbauer leitet das 22-köpfige Team und ist somit neben den Zuschussprogrammen aws Preseed | Seedfinancing Innovative Solutions abseits der Hochtechnologie auch für das Förderungsprogramm für den Filmstandort Österreich FISA+, die Koordinationsstelle für EU-Projekte und den Staatspreis Innovation zuständig. Außerdem werden mit den Programmen Jugend Innovativ und aws First Inkubator unter ihrer Leitung die nächste Generation an Gründer*innen unterstützt und begleitet. „In meiner bisherigen Rolle habe ich internationale Unternehmen und Investitionsvorhaben bei der Gründung in Österreich unterstützt und Österreich als Innovations- und Technologiestandort international positioniert. Ich freue mich, meine internationale Erfahrung in die Weiterentwicklung der Programme einzubringen.“

„Mit Ute Stadlbauer haben wir eine Expertin im Bereich Start-ups und Förderungen für die Abteilung gewinnen können, die neben jahrelanger Erfahrung auch umfassendes Verständnis für den Wirtschaftsstandort Österreich mitbringt. Unter ihrer Leitung ist die Abteilung bestens gerüstet, um auf die dynamischen Anforderungen mit einer optimalen Fortführung und Weiterentwicklung der Förderungsprogramme reagieren zu können“, sagt aws Geschäftsführung, Edeltraud Stiftinger und Bernhard Sagmeister

Stadlbauer hat einen MBA in General Management der TU Wien und Donauuniversität Krems und hat Spanisch und Kunstgeschichte an der Universität Wien studiert. Sie ist verheiratet, Mutter einer Tochter und begeisterte Radfahrerin und Bergsteigerin.

Über Austria Wirtschaftsservice GmbH (aws)

Die Austria Wirtschaftsservice GmbH (aws) ist die Förderbank des Bundes. Durch die Vergabe von zinsgünstigen Krediten, Garantien, Zuschüssen sowie Eigenkapital unterstützt sie Unternehmen von der ersten Idee bis hin zum Markterfolg bei der Umsetzung ihrer innovativen Projekte. Die aws berät und unterstützt auch in Bezug auf den Schutz und die Verwertung von geistigem Eigentum. Ergänzend werden spezifische Informations-, Beratungs-, Service- und Dienstleistungen für angehende, bestehende und expandierende Unternehmen angeboten.

Rückfragen & Kontakt:

Austria Wirtschaftsservice Gesellschaft mbH

Unternehmenskommunikation

Mag. Matthias Bischof

T 01 501 75-375

E m.bischof @ aws.at

www.aws.at