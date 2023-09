STEUP Realitäten verkaufte Wohnprojekt in Wien 22. an RVW.

68 Vorsorgewohnungen mit 41 PKW-Stellplätzen entstehen Am langen Felde 24 im pulsierenden 22. Gemeindebezirk.

Wien (OTS) - Wien, 25.09.2023 – Investment-Makler STEUP Realitäten hat das Projekt "Am langen Felde 24" in Wien Donaustadt von MERYN + Partner Bauträger an Raiffeisen Vorsorge Wohnungen verkauft. Dieter Steup, CEO STEUP Realitäten, betont: „Auch in turbulenten Zeiten können bedeutende Projekte erfolgreich verkauft werden. Wir sind MERYN + Partner Bauträger GmbH und der RVW für ihr Vertrauen und die konstruktiven Gespräche sehr dankbar." Über den Provisionsbetrag wurde Stillschweigen vereinbart. Dank eines exzellenten Netzwerks, tiefgehender Markterfahrung und größter Diskretion hat es STEUP Realitäten über die letzten fünf Jahre hinweg geschafft, ausgewählte Off-Market-Objekte im Zuge von Gesamtverkäufen zu platzieren.

Am langen Felde 24

Die Vorsorgewohnungen Am Langen Felde 24, Wien 22., variieren in Größe von 36m2 bis 117m2 und umfassen ein bis vier Zimmer. Jede Wohnung bietet einen individuellen Außenbereich – sei es eine Loggia, ein Balkon, eine Terrasse oder ein Garten. Alle Wohnungen sind sorgfältig geplant und bestechen durch ihre hochwertige und langlebige Ausstattung. Aufgrund der herausragenden Energieeffizienz des Gebäudes können die Betriebs- und Instandhaltungskosten erheblich gesenkt werden. Bei Interesse übernimmt der Mietenpool der RVW (Raiffeisen Vorsorge Wohnungen) die Verwaltung der Vorsorgewohnung.

Exzellente Infrastruktur und Lage

Der Standort des Projekts punktet durch hervorragende Infrastruktur, optimale Anbindungen sowohl an öffentlichen als auch an Individualverkehr und die Nähe zu Grünflächen – ideal für Vorsorgewohnungen. In wenigen Gehminuten ist die U-Bahn-Station „Kagraner Platz“ der Linie U1 sowie diverse Straßenbahnlinien erreichbar, die eine schnelle Anbindung an die Innenstadt garantieren. In der direkten Umgebung gibt es zahlreiche Einkaufsmöglichkeiten, Lokale, Apotheken und vieles mehr. Das bekannte Donauzentrum, ein Zentrum für Einkauf und Entertainment, ist mit der U-Bahn in nur sieben Minuten erreichbar. Schulen aller Altersgruppen, Kindergärten, Arztpraxen und Sportanlagen liegen ebenfalls in der Nähe. Gleichzeitig bestechen der dörfliche Charakter und die ruhige Umgebung des Projektstandortes. Die Alte Donau mit ihren herrlichen Badeplätzen sowie Rad- und Wanderrouten sind leicht zu erreichen, auch die Blumengärten und der Badeteich Hirschstetten bieten viele Freizeitmöglichkeiten.

Über STEUP REALITÄTEN

Das Team der STEUP REALITÄTEN verfügt über ein ausgezeichnetes Branchenwissen, ein großes Netzwerk und langjährige Erfahrung in der Recherche und Analyse von unterschiedlichen Liegenschaften. Der Wiener Investment-Makler steht für eine individuelle Fachberatung, sowie äußerste Diskretion und Transparenz in allen Belangen. Gründer des Unternehmens ist Dieter Steup. Zu den Fachgebieten gehören unter anderem Bauträger-Liegenschaften, Gewerbeimmobilien, Zinshäuser, Vorsorgeprojekte oder auch Gesundheitsimmobilien.

