Hochkarätig besetzter Kongress „Expedition KI 2.0“ am 3. und 4. Oktober 2023 im AirportCity Space am Flughafen Wien

Flughafen Wien (OTS) - Künstliche Intelligenz bietet Unternehmen völlig neue Möglichkeiten – welche das sind und wie sie in der Praxis umsetzbar sind, wird beim Kongress „Expedition KI 2.0“ am 3. und 4. Oktober 2023 im AirportCity Space am Flughafen Wien vorgestellt. An Bord mit dabei sind hochkarätige Experten aus den Bereichen Telekommunikation und IT, Luftfahrt, Industrie und AI-Entwicklung. Interessant ist die Veranstaltung vor allem für KI-Lösungsanbieter, -Entwickler, Anwender und Entscheidungsträger, die am Einsatz von KI-Technologie in der Praxis interessiert sind.

„Jeder spricht darüber, dass KI the next big thing ist, jedoch wissen wir alle noch viel zu wenig darüber, wie wir KI in der Praxis in unseren Unternehmen einsetzen können. Wir möchten dieses komplexe Thema angreifbar machen und freuen uns, dass dies bereits im ersten Jahr so gut gelungen ist“, so Christoph Schmidt, Geschäftsführer vom AirportCity Space am Flughafen Wien.

Expedition KI 2.0 am 3. und 4. Oktober 2023 am Flughafen Wien

Das Veranstaltungsformat „Expedition KI 2.0“ gibt konkrete Antworten auf diese Fragen. Der Kongress findet dieses Jahr nach 2022 zum zweiten Mal statt und liefert dabei viele Praxisbeispiele zur Anwendung von KI. Initiiert vom AirportCity Space, dem Konferenz- und Innovationszentrum des Flughafen Wien und dem Innovationsnetzwerk innoX, wurde ein Programm mit umfassenden Informations- und Schulungsformat gemeinsam mit dem Austria Wirtschaftsservice und Women in AI entwickelt. Die Veranstaltung bietet darüber hinaus eine Plattform für den Austausch von Ideen, Erfahrungen und Best Practices im Umgang mit KI. Bei der zweiten Ausgabe der Expedition KI (2.0) werden die Besucher Teil einer Community, die sich intensiv mit Use-Cases aus unterschiedlichen Branchen auseinandersetzt. Es besteht die Möglichkeit, wertvolle 1:1 Meetings abzuhalten, in interaktiven Workshops das Wissen über KI zu erweitern und zu erfahren wie Unternehmen im Allgemeinen von KI-Lösungen profitieren können.

Alle Informationen und Anmeldemöglichkeiten für die Konferenz Expedition KI 2.0: https://expedition-ki-20.b2match.io/

Partnerland Schweiz

Die Schweiz ist dieses Jahr offizielles Partnerland bei der Konferenz Expedition KI 2.0. Mit ihrer herausragenden Forschungsexpertise und einem unternehmensfreundlichen regulatorischen Umfeld zieht die Schweiz-Fachkräfte und Tech-Giganten an, die globale KI-Entwicklungen vorantreiben. Bei der diesjährigen Ausgabe sind das renommierte AI-Center der ETH Zürich, ausgewählte Schweizer Start-ups sowie die prominente KI-Strategin und Thought Leaderin Dalith Steiger als Eröffnungskeynote zu Gast.

