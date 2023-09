Technische Hilfsmittel erleichtern Kindern mit erhöhtem Förderbedarf Teilnahme am Unterricht

LR Teschl-Hofmeister: Das Land Niederösterreich kaufte im 1. Halbjahr 2023 Geräte und Software um 116.500 Euro an

St. Pölten (OTS) - Das NÖ Medienzentrum stellt mit seiner Expertise für Pflichtschulen für Kinder mit Sinnesbeeinträchtigung, kommunikativer und körperlicher Behinderung technische bzw. elektronische Hilfsmittel zur Verfügung. „Technische Hilfsmittel wie Tafellesesysteme, Augensteuerungssysteme, Vergrößerungssoftware, Screenreader oder Kommunikationsprogramme erleichtern die Teilnahme am Unterricht und am Kindergartenalltag“, führt Bildungs-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister aus. Die Mittel für den Ankauf kommen vom NÖ Schul- und Kindergartenfonds. Im Bedarfsfall werden die speziellen Geräte und Softwaretools an die Gemeinden als Schul- und Kindergartenerhalter verliehen.

„Im ersten Halbjahr 2023 wurden Hilfsmittel im Wert von rund 116.500 Euro für Schul- und Kindergartenkinder mit erhöhtem Förderbedarf über den NÖ Schul- und Kindergartenfonds angekauft. Wir konnten beispielsweise für Pflichtschulen in den Bezirken Baden, St. Pölten und Gänserndorf Tafellesesysteme mit mobilen Lesekameras im Wert von jeweils rund 13.000 Euro zur Verfügung stellen. Eine Pflichtschule im Bezirk Mödling erhielt ein Augensteuerungssystem samt Lernsoftware um mehr als 16.000 Euro. Hier wird statt mit der traditionellen Maus der Cursor mit den Augen gesteuert. Das Klicken erfolgt durch Lidschlag und/oder Blickdauer“, erklärt Teschl-Hofmeister.

„Das Land NÖ stattet Bildungs- und Betreuungseinrichtungen im Bedarfsfall gerne technisch so aus, dass Kinder mit speziellem Unterstützungsbedarf bestmöglich an den Bildungsangeboten in Schule und Kindergarten teilnehmen können. Wir fördern damit Selbstständigkeit und soziale Teilhabe“, so die Bildungs-Landesrätin.

