Fußball UNIQA ÖFB Cup, 2. Runde: Sechs Spiele live in ORF 1 und in ORF SPORT +

Am 26. September SV Austria Salzburg – RB Salzburg in ORF 1, am 27. September Vierer-Konferenz in ORF SPORT + und Gurten – Rapid in ORF 1

Wien (OTS) - Der UNIQA ÖFB-Cup geht am 26. und 27. September in die zweite Runde. 32 Mannschaften kämpfen um den Einzug in Runde drei. Der ORF hat aus der zweiten Runde insgesamt sechs Spiele live im Programm von ORF 1 und ORF SPORT +.

Die Live-Berichterstattung startet am 26. September um 20.25 Uhr in ORF 1 mit dem Salzburger Stadt-Derby zwischen Regionalligist Austria Salzburg und Serienmeister RB Salzburg. Ausgetragen wir das Match in der MGG Arena in Grödig.

ORF SPORT + zeigt am 27. September um 18.15 Uhr eine Vierer-Live-Konferenz mit den Spielen FC Marchfeld Donauauen – Austria Klagenfurt, Imst 1933 – LASK, ASV Draßburg – Blau-Weiß Linz und USV Weindorf St. Anna am Aigen – Austria Wien.

Anschließend daran folgt um 20.15 Uhr in ORF 1 das Duell zwischen Union Gurten, Regionalligist aus Oberösterreich, und SK Rapid. Gespielt wird im Klaus-Roitinger-Stadion in Ried.

Die Live-Übertragungen in ORF 1 und in ORF SPORT +:

Dienstag, 26. September, 20.25 Uhr, ORF 1: SV Austria Salzburg – RB Salzburg (Kommentator Oliver Polzer, Co-Kommentator und Experte Roman Mählich, Moderator Bernhard Stöhr)

Mittwoch, 27. September, 18.15 Uhr, OSP: Konferenz FC Marchfeld Donauauen – Austria Klagenfurt, SC Imst 1933 – LASK, ASV Draßburg – Blau-Weiß Linz und USV Weindorf St. Anna am Aigen – Austria Wien (Kommentatoren: Oliver Polzer – Marchfeld, Anna-Theresa Lallitsch – Imst, Michael Bacher – Draßburg und Roland Hönig – St. Anna, Moderatorin Kristina Inhof, Experte Herbert Prohaska)

Mittwoch, 27. September, 20.15 Uhr, ORF 1: Union Gurten – SK Rapid (Kommentator Daniel Warmuth, Co-Kommentator und Experte Helge Payer, Moderator Rainer Pariasek)

