Parlament lädt am 26. Oktober zum Tag der offenen Tür

Hohes Haus von 10.00 bis 16.00 Uhr geöffnet, Anmeldungen für geführte Rundgänge ab jetzt möglich

Wien (PK) - Für einen Blick hinter die Kulissen öffnet das neu sanierte Parlamentsgebäude am Nationalfeiertag wieder seine Pforten. Am Tag der offen Tür am 26. Oktober können alle interessierten Besucherinnen und Besucher im Zeitraum von 10.00 bis 16.00 Uhr an einem rund 60-minütigen geführten Rundgang teilnehmen. Dabei können etwa die Sitzungssäle des National- und Bundesrats und das "Plenarium" unter der neu errichteten Glaskuppel erkundet werden.

Als besonderen Höhepunkt können heuer zudem die sonst für die Öffentlichkeit unzugänglichen Ausschusslokale besichtigt werden. Zudem besteht die Möglichkeit, sich mit den Präsident:innen des National- und Bundesrats sowie Mandatar:innen aller Parlamentsfraktionen auszutauschen.

Wegen des erwarteten Andrangs werden die Besucherer:innen gebeten, sich vorab online für ihren geführten Rundgang durch das Hohe Haus anzumelden. Geführte Rundgänge sind in Deutsch, Englisch sowie in Österreichischer Gebärdensprache möglich.

Alle Informationen zum Zutritt und zur Anmeldung am Tag der offenen Tür sind hier zu finden: www.parlament.gv.at/erleben/veranstaltungen/tag-der-offenen-tuer-2023 (Schluss) red

