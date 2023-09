DIE.NACHT: „Willkommen Österreich“ mit Wolf Haas und Josef Dollinger

Am 26. September um 22.55 Uhr in ORF 1

Wien (OTS) - In der jüngsten Sendung von „Willkommen Österreich“ treffen Stermann und Grissemann am Dienstag, dem 26. September 2023, um 22.55 Uhr in ORF 1 auf Starautor Wolf Haas sowie ORF-Korrespondent und China-Experte Josef Dollinger. Maschek geben ihren akustischen Senf zum politischen Wochengeschehen, während die WÖ-Wochenweisheit wie immer von „DIE.NACHT“-Kapellmeister Georgij Makazaria kommt. Anschließend um 23.55 Uhr gibt es ein Dacapo mit „Gute Nacht Österreich“.

„Willkommen Österreich“ mit Stermann & Grissemann um 22.55 Uhr

Der Autor Wolf Haas besitzt aktuell die meisten Bücher in deutschsprachigen Buchhandlungen. Zumindest könnte man das glauben, wenn man die Cover seines neuen Werks dort sieht. „Eigentum von Wolf Haas“ steht auf dem Umschlag des Romans „Eigentum“ von Wolf Haas. Ob es sich dabei um den Titel-Geniestreich des Jahrhunderts handelt und was sich im Leben des Starautors abgesehen von seiner schriftstellerischen Arbeit an seinem aktuellen Buch so tut, verrät er in einem Talk mit Stermann und Grissemann, in dem es um alles außer Eigentum geht.

Ob in China ein Sack Reis umgefallen ist, weiß im ORF meistens nur Josef Dollinger. Der Korrespondent und Leiter des ORF-Büros in Peking hat die Ausbreitung der Corona-Pandemie im Land mit den härtesten Sicherheitsbestimmungen erlebt und war bereits seit 2010 in zahlreichen Live-Einsätzen im Arabischen Frühling, in Syrien, Bahrain, Libyen und Ägypten auf Sendung. Wie sich ein umgekehrter Kulturschock beim ersten Österreich-Aufenthalt nach drei Jahren anfühlt und ob man im Land des Lächelns noch FFP2-Masken oder schon wieder besagtes Lächeln sieht, erfährt das Publikum im „Willkommen Österreich“-Talk.

