Wien ist beste Bio-Stadt: Biomarke „Wiener Gusto“ gewinnt „EU-Oscar“

EU-Kommission übergab „EU Organic Award“ an die Stadt Wien

Wien (OTS) - Wien siegt mit der stadteigenen Lebensmittelmarke „Wiener Gusto“ bei den diesjährigen Bio-Auszeichnungen der EU als „beste Bio-Stadt“: Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky nahm heute als Vertreter der Stadt Wien in Brüssel den Preis entgegen!

Die EU holt jedes Jahr besondere Projekte aus dem Bereich Bio-Landwirtschaft vor den Vorhang: Konkret verleihen die Europäische Kommission, der Europäische Ausschuss der Regionen (AdR), COPA-COGECA und IFOAM Organics Europe den „EU Organic Award“ in sieben Kategorien.

Die Stadt Wien war mit ihrer Biomarke „Wiener Gusto“ als eine der drei Finalist*innen in der Kategorie „beste Bio-Stadt“ nominiert und konnte heute gleich den Sieg mit nach Hause nehmen. Der Preis wurde heute an Wiens Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky übergeben.

„Mit ‚Wiener Gusto‘ ist Wien die einzige Großstadt mit Bio-Produkten aus eigener Produktion“, so Stadtrat Czernohorszky. „Die Produkte sind 100 Prozent biologisch und aus regionaler Produktion und durch kurze Transportwege ein wichtiger Beitrag zum Klimaschutz und zur Versorgungssicherheit unserer Stadt.“

Große Freude auch bei Wiens Bürgermeister Michael Ludwig: „Wir sind sehr stolz, dass die EU unser Herzensprojekt mit diesem besonderen Preis würdigt! Wiener Gusto bereichert die Lebensqualität in unserer Stadt um einen weiteren wichtigen Aspekt!“

Bio-Produkte aus stadteigener Produktion

Die Stadt Wien zählt mit ihren rund 2.000 Hektar Acker- und Weinflächen, die vom Forst- und Landwirtschaftsbetrieb bewirtschaftet werden, zu den größten Bio-Betrieben Österreichs: Vor über einem Jahr wurden nun alle Produkte unter der Marke „Wiener Gusto“ zusammengefasst, um der Wiener Bevölkerung noch mehr Lust auf Bio-Produkte aus Wien machen.

Das erste Wiener Gusto-Produkt war BIO-Weizenmehl, das Angebot wurde dann laufend durch BIO-Berglinsen, BIO-Erdäpfel, BIO-Leinöl, weitere BIO-Mehle und eine vielfältige Auswahl an Wildfleisch-Spezialitäten erweitert. Geplant sind weitere Produkte wie BIO-Fruchtsäfte, BIO-Sonnenblumenöl und BIO-Tofu. Auch in der Tierhaltung werden mit einer extensiven Haltungsform von BIO-Landschweinen und BIO-Rindern neue Fleischprodukte bereitstehen. „Die Wiener Felder liefern uns erstklassige Bio-Produkte, von denen unsere Kund*innen begeistert sind. Das allein macht uns schon sehr stolz – die Auszeichnung der EU ist nun noch ein weiterer Ansporn für unser Projekt Wiener Gusto!“, so Forstdirektor Andreas Januskovecz.

Wiener Gusto-Produkte sind in mehreren Supermärkten, im Wiener Gusto Shop im Lainzer Tiergarten und online erhältlich: www.wienergusto.at

Bio-Landwirtschaft in Wien

Wien zählt weltweit zu den Städten mit der höchsten Lebensqualität und einem einzigartigen Ausmaß an Grünraum. Ein wesentlicher Teil davon - fast 14 Prozent bzw. ca. 5700 ha - wird von den Wiener Bäuer*innen für die Erzeugung von landwirtschaftlichen Produkten in hervorragender Qualität und Vielfalt genutzt. Die Stadt Wien selbst bewirtschaftet davon 2.000 Hektar Acker- und Weinflächen.

Bei vielen Produkten, vor allem bei Gemüse - Gurken, Salat, Paradeiser, etc. - aber auch bei Getreide und Wein kann die Wiener Landwirtschaft die Wiener Bevölkerung zu einem bedeutenden Maß selbst versorgen.

In der Bio-Landwirtschaft wird mit schonenderen Methoden als in der konventionellen Landwirtschaft gearbeitet. Mineralische und leichtlösliche Dünger werden nicht verwendet –Insektizide oder Pestizide, die dem Boden, den Pflanzen oder auch den kleinen Nutztierchen schaden könnten ebenfalls nicht.

Der Anbau ist außerdem frei von Gentechnik. Diese Methoden belasten die Böden nicht so stark und halten sie langfristig fruchtbar. Da die Produkte alle in der Region um Wien angebaut werden, sind die Anfahrtswege sehr kurz. Dadurch wird die Umwelt nicht nur beim Anbau, sondern auch beim Transport geschützt.

„Mit ‚Wiener Gusto‘ setzen wir ein starkes Zeichen für die Bio-Landwirtschaft in Wien und machen sie mit dem EU Organic Award jetzt auch weit über die Grenzen unserer Stadt bekannt“, ist Wiens Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky überzeugt.

Alle Infos zu Wiener Gusto: www.wienergusto.at

