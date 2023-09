Toto: Dreifachjackpot bei Toto – es geht um 20.000 Euro

Zusätzlich Dreifachjackpot bei der Torwette

Wien (OTS) - Mit Abschluss der Runde 38B gab es bei Toto keinen Dreizehner. Die Spiele aus den obersten Spielklassen in Österreich, Deutschland, England, Spanien, Italien und den Niederlanden hatte niemand richtig getippt. Das Spiel 18 der Runde Ajax Amsterdam gegen Feyenoord Rotterdam wurde dabei aufgrund des Spielabbruchs als Unentschieden gewertet.

Damit geht es in der nächsten Toto Runde um einen Dreifachjackpot, es warten 20.000 Euro auf einen Dreizehner Tipp.

Es gab ebenfalls keinen richtigen Zwölfer Tipp, auch hier bereits zum dritten Mal in Folge. Im Zwölfer Topf liegen nun für die kommende Runde bereits mehr als 7.800 Euro.

In der Runde 38B gab es weder fünf noch vier richtige Ergebnisse, dadurch geht es auch in den ersten beiden Rängen der Torwette in der Runde 39A jeweils um einen Dreifachjackpot. Auch der Hattrick Jackpot geht somit in eine weitere Runde.

Annahmeschluss für die Runde 39A ist am Dienstag um 18:50 Uhr.

Quoten der Toto Runde 38B

3fach JP Dreizehner, im Topf bleiben EUR 14.462,78 – 20.000 Euro warten 3fach JP Zwölfer, im Topf bleiben EUR 7.809,90 JP Elfer zu je EUR 649,72 25 Zehner zu je EUR 51,90 193 5er Bonus zu je EUR 2,80

Der richtige Tipp: X 1 2 1 X / 2 1 1 1 2 X X 2 X X 1 2 EX

Torwette 1. Rang: JP im Topf bleiben EUR 2.184,24 Torwette 2. Rang: JP im Topf bleiben EUR 873,70 Torwette 3. Rang: 11 zu je EUR 33,90 Hattrick: JP im Topf bleiben EUR 170.187,47

Torwette-Resultate: 1:1 2:1 2:+ 1:0 0:0

Rückfragen & Kontakt:

Österreichische Lotterien

Gerlinde Wohlauf

01 / 790 70 / 31920



https://www.lotterien.at

https://www.win2day.at

https://www.playsponsible.at