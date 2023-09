Lotto: Solo Sechser gewinnt 1 Million Euro

Joker mit mehr als 96.000 Euro in Oberösterreich und der Steiermark

Wien (OTS) - Bei der Lotto Ziehung am Sonntag gab es zum zweiten Mal in Folge einen Solosechser. Die oder der Gewinner:in hatte online über win2day die „sechs Richtigen“ getippt und gewinnt damit genau eine Million Euro. Für den Sechser waren dieses Mal die Zahlen 7, 11, 25, 35, 36 und 38 goldrichtig. Der oder die Spielteilnehmer:in hatte damit den Schlüssel in den Club der Lotto-Millionäre auf dem zweiten von zwei gespielten Tipps.

Es gab bei der gestrigen Ziehung keinen Fünfer mit Zusatzzahl, damit liegen für die Ziehung am Mittwoch mehr als 99.000 Euro im Jackpot für den Fünfer mit Zusatzzahl.

LottoPlus

Bei der LottoPlus Ziehung gab es keinen Sechser. Die Gewinnsumme aus dem Sechserrang wurde daher auf die Fünfer aufgeteilt. Jeder der 36 Fünfer gewinnt so mehr als 7.800 Euro. Bei der nächsten Ziehung werden für den LottoPlus Sechser 150.000 Euro erwartet.

Joker

Beim Joker gab es in dieser Runde zwei Hauptgewinne. Je eine oder ein Spielteilnehmer:in aus der Steiermark und Tirol dürfen sich über ihr „Ja“ beim Joker freuen. An die beiden Gewinner:innen werden je 96.444 Euro ausbezahlt.

Die Ziehung am Mittwoch moderiert Thomas May.

Lotto Quoten der Ziehung vom Sonntag, 24. September 2023

1 Sechser zu EUR 1.000.000,00 JP Fünfer+ZZ, im Topf bleiben EUR 99.263,28 86 Fünfer zu je EUR 1.196,90 180 Vierer+ZZ zu je EUR 183,80 3.254 Vierer zu je EUR 59,30 4.376 Dreier+ZZ zu je EUR 18,90 55.858 Dreier zu je EUR 5,90 175.831 Zusatzzahl allein zu je EUR 1,30

Lotto Gewinnzahlen: 7 11 25 35 36 38 Zusatzzahl 30

LottoPlus Quoten der Ziehung vom Sonntag, 24. September 2023

Kein Sechser, Gewinnsumme wird auf die Fünfer aufgeteilt 36 Fünfer zu je EUR 7.810,10 1.871 Vierer zu je EUR 25,40 34.929 Dreier zu je EUR 2,00

LottoPlus Gewinnzahlen: 1 2 25 28 30 32

Joker Quoten der Ziehung vom Sonntag, 24. September 2023

2 Joker zu je EUR 96.444,40 6 mal EUR 10.000,00 84 mal EUR 1.000,00 845 mal EUR 100,00 8.846 mal EUR 10,00 85.974 mal EUR 2,00

Joker Zahl: 6 0 7 2 2 4

