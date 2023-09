Konzert „Die Rose von Stambul“ im Amtshaus Hietzing

Wien (OTS/RK) - Der 150. Geburtstag des Operetten-Tondichters und Kapellmeisters Leo Fall (2.2.1873 – 16.9.1925) ist der Anlass für die konzertante Aufführung von dessen berühmtem Werk „Die Rose von Stambul“, die am Donnerstag, 28. September, um 19.00 Uhr, im Großen Festsaal im Amtshaus Hietzing (13., Hietzinger Kai 1-3) anfängt. Organisiert wird der Kultur-Termin durch die „Johann Strauss-Gesellschaft Wien“ in enger Zusammenarbeit mit dem „Klassischen Operettenensemble Wien“.

Margit Fussi fungiert als musikalische Leiterin. Es sind feine Darbietungen der Gesangssolisten Claudia Camie, Gisela Theisen, Pablo Cameselle und Peter Widholz zu hören. Den Ehrenschutz des Abends hat die Bezirksvorsteherin von Hietzing, Silke Kobald, übernommen. Eintrittskarten gibt es am Konzerttag ab 18.00 Uhr an der Kasse um 25 Euro. Information und Reservierung: Telefon 0677/61 29 78 56. Kontakt per E-Mail: klaudia.fl@aon.at.

Auskünfte über sonstige kulturelle Angebote im Amtsgebäude auf dem Hietzinger Kai erteilt das Büro-Team der Bezirksvorstehung Hietzing unter der Telefonnummer 4000/13 115. Erkundigungen via E-Mail: post@bv13.wien.gv.at.

Allgemeine Informationen:

Komponist Leo Fall (Wien Geschichte Wiki): www.geschichtewiki.wien.gv.at/Leo_Fall





Kultur-Termine im 13. Bezirk: www.wien.gv.at/bezirke/hietzing/

