Pensionistenverband/Kostelka: Ohne Internet kein Reparaturbonus – klarer Fall von Altersdiskriminierung!

PVÖ fordert auch die Möglichkeit einer analogen Inanspruchnahme – Antragsformulare sollen in Gemeindeämtern und Partnerbetrieben aufliegen

Wien (OTS) - Seit über einem Jahr fordert der unabhängige Pensionistenverband, dass eine Möglichkeit geschaffen werden muss, damit auch Menschen ohne Internetzugang den Reparaturbonus beantragen können. Nun wurden einige Veränderungen beim Reparaturbonus vorgenommen – eine analoge Möglichkeit der Beantragung wurde aber wieder nicht geschaffen. Das ist für den unabhängigen Pensionistenverband absolut inakzeptabel weil dies ein klarer Fall von Altersdiskriminierung ist. PVÖ-Präsident Dr. Peter Kostelka fordert daher mit Nachdruck eine alternative Möglichkeit für Menschen ohne Internet - z.B. über die Bürgerservice-Stellen von Gemeinden und alle teilnehmenden Partnerbetriebe. ****

„Der Reparaturbonus ist grundsätzlich eine wirklich begrüßenswerte Idee im Sinne der Nachhaltigkeit und Ressourcenschonung. Aber dabei wurde leider nicht an jene gedacht, die über keinen Zugang zum Internet verfügen. Denn alles – von der Beantragung des Bonus bis zur Liste der Partnerbetriebe – ist nur online zu finden. Wir haben darauf bereits beim Start des Bonus vor über einem Jahr hingewiesen und mit Nachdruck eine Korrektur gefordert. Aber bisher ist nichts geschehen“, kritisiert Dr. Peter Kostelka, Präsident des unabhängigen Pensionistenverbandes.

Zwtl.: Regierung muss Inanspruchnahme für Menschen ohne Internetzugang gewährleisten

„Besonders die Seniorinnen und Senioren nutzen die Möglichkeit von Reparaturen überdurchschnittlich häufig. Diese große Gruppe von Menschen ist, weil nicht ‚online‘, vom Reparaturbonus de facto ausgeschlossen“, so Kostelka. Der PVÖ fordert, dass diese „Offline-Möglichkeiten“ nun rasch geschaffen werden. Der Pensionistenverband schlägt vor, in den Bürgerservice-Stellen von Gemeinden und allen teilnehmenden Partnerbetrieben Papier-Formulare zur Beantragung des Reparaturbonus sowie Listen mit Betrieben in der Umgebung aufzulegen. „Wir begrüßen den digitalen Fortschritt und die neuen Möglichkeiten, die er bietet. Aber er darf nicht dazu führen, dass Menschen, die (noch) nicht online sind, ausgegrenzt werden. Es muss daher auch immer eine analoge Alternative geben“, stellt der Pensionistenverbands-Präsident abschließend klar.

Rückfragen & Kontakt:

Andreas Wohlmuth

Generalsekretär

andreas.wohlmuth @ pvoe.at