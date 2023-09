Vollautomaten, Siebträger und Co.: Immer mehr ÖsterreicherInnen holen sich die Kaffeehauskultur in die eigenen vier Wände

Herbstzeit ist Kaffeezeit: willhaben-Plattformdaten zeigen, dass die Nachfrage nach Second Hand-Kaffeemaschinen ab September besonders hoch ist

Anspruchsvolle GenießerInnen: Kaffeevollautomaten, Siebträgermaschinen und elektrische Kaffeemühlen sind ebenso beliebt wie Kapselgeräte

Eureka, Nespresso, Jura, De'Longhi und Saeco sind die beliebtesten Marken

Hochgerechnet rund 1.000 Tassen Kaffee trinken in Österreich lebende Menschen pro Kopf und Jahr. Das ging 2022 aus einer Erhebung des Österreichischen Kaffee- und Tee-Verbandes hervor. So hoch der Stellenwert der heimischen Kaffeehauskultur auch ist – besonders gut schmeckt es oftmals auch daheim. Wer derzeit auf der Suche nach einer passenden Maschine ist, wird auf willhaben aller Wahrscheinlichkeit nach fündig. Denn: Auf Österreichs größtem digitalen Marktplatz sind in der Kategorie „Kaffee- / Espressomaschinen" derzeit rund 20.000 Anzeigen gelistet.

Ob im Home Office oder bei der Kaffee-Jause: Brühen auf Barista-Niveau

Rund um den Herbstbeginn – nach erholsamen Urlaubswochen oder auch zum Studien-Semesterstart – ist das Bedürfnis nach der täglichen Dosis Koffein besonders hoch. Laut willhaben-Plattformdaten ist die Anzahl der Stichwortsuchen nach dem Begriff „Kaffeemaschine“ Jahr für Jahr nur rund um Weihnachten und den Jahreswechsel höher, als im Herbst. Besonders hoch stehen dabei bereits seit Jahren Kapselmaschinen im Kurs. Aber: Auch höherpreisige Maschinen, wie etwa Kaffeevollautomaten oder elektrische Kaffeemühlen, sind nicht minder beliebt und weisen darauf hin, dass viele willhaben-UserInnen ihren Kaffee auf Barista-Niveau zubereiten und genießen.

Top 10 - Die meistgesuchten Stichworte rund um die Welt des Kaffees waren 2023 auf willhaben bislang:



„Kaffeevollautomat“

„Nespresso Kaffeemaschine“

„Kaffeemühle“

„Kaffeetassen“

„Filterkaffeemaschine“

„Espressomaschine“

„Espressokocher“

„Siebträger Kaffeemaschine“

„Kaffeehaustisch“

„Kaffeekanne“

Second Hand-Kaffeemaschinen: Bis zu mehrere hundert Euro Ersparnis

Die bei den willhaben-NutzerInnen in diesem Segment beliebtesten Marken waren heuer bislang Eureka, Nespresso, Jura, De'Longhi und Saeco. Die Angebotspreise wiederum variieren je nach Zubereitungsart, Marke und Modell sehr stark, sodass sowohl für GelegenheitsgenießerInnen, als auch für passionierte Kaffee-EnthusiastInnen das passende Gerät zu finden ist. Während eine klassische Filterkaffeemaschine neu oder neuwertig auf willhaben im Schnitt um 40 Euro angeboten wird, sind Anzeigen von Maschinen mit Kapsel / Pad-System im selben Zustand mit einem Angebotspreis von 45 Euro versehen. Etwas mehr investieren muss man auf dem willhaben-Marktplatz indes in Siebträger-Geräte, die neu oder neuwertig um durchschnittlich 174 Euro angeboten werden sowie in Kaffeevollautomaten, die neu oder neuwertig 241 Euro kosten sollen. Gegenüber den Preisen von vergleichbaren Neuprodukten auf gängigen Online-Plattformen, die oftmals mehrere hundert Euro höher sind, bedeutet dies jedoch immer noch eine deutliche Ersparnis.

Kaffemühlen, Tassenwärmer, Milchschäumer für den vollkommenen Genuss

Wahre Kaffee-Aficionados wissen jedoch, dass die Kaffeemaschine und die Wahl der Bohne nur die halbe Miete sind. Und so ist auf willhaben auch ein breites Angebot an Zusatzgeräten und Zubehör – von Kaffeemühlen über Milchschäumer bis hin zu Tassenwärmern – zu finden. Tatsächlich ist der am häufigsten eingegebene Suchbegriff in der Kategorie „Kaffee- / Espressomaschinen" keine klassische Kaffeemaschine, sondern die die „Eureka Mignon“, eine Kaffee- und Espressomühle, die vor allem von Profis und DesignliebhaberInnen geschätzt wird. Diesem Niveau entsprechend werden Kaffeemühlen in neuem oder neuwertigem Zustand auf willhaben auch im Schnitt um etwa 130 Euro angeboten. Und eines ist ebenso klar: Am besten schmeckt der Kaffee aus der eigenen Lieblingstasse – und auch davon sind auf willhaben mehr als 20.000 Anzeigen in allen Formen, Farben und Ausführungen zu finden.

willhaben-Highlights rund um den perfekten Kaffeegenuss

Viele Koffein-LiebhaberInnen schwören auf die Kaffeevollautomaten aus dem Hause Jura – so wie etwa auf die E8, die 17 verschiedenen Kaffee-Spezialitäten zaubern kann.



Kapsel-Kaffeemaschinen von Nespresso sind auf willhaben besonders beliebt und werden vielfach zum Preis von unter 100 Euro angeboten – so wie etwa dieses gut gepflegte Exemplar in der Steiermark.



Wer ein solches Gerät in seiner Küche stehen hat, verspricht sich selbst und seinen Gästen zumeist höchsten Kaffeegenuss, bei dem nichts dem Zufall überlassen wird.

willhaben-UserInnen, die ihre Koffein-Leidenschaft zum Beruf machen möchten, könnten Gefallen an diesem eleganten, brandneuen Verkaufsrad finden.

All jene, die ebendiesen Traum hegen, diesen aber doch lieber an einem festen Standort ausleben möchten, werden aktuell im Immobilien-Bereich von willhaben fündig, wo dieses Wiener Kaffeehaus neben vielen anderen Lokalen zur Miete gelistet ist.

willhaben-Tipp: PayLivery mit Käuferschutz und Premiumversand

Ist das favorisierte Produkt nicht in der Umgebung erhältlich, empfehlen wir, nach Anzeigen mit PayLivery-Option Ausschau zu halten. Der Bezahl- und Versandservice inkludiert ebenso einen Käuferschutz und Premiumversand. > Weitere Details zu PayLivery

Neue PayLivery-Möglichkeit: „Sofort kaufen“

Auf vielfachen Wunsch hat willhaben kürzlich die PayLivery-Option „Sofort kaufen“ realisiert. Anhand dieser Funktion können KäuferInnen die Ware direkt ohne klassische Kaufanfrage bezahlen. Preisverhandlungen sind hierbei nicht möglich. Es gilt der von VerkäuferInnen in der Anzeige angegebene Verkaufspreis.

