LIDL ÖSTERREICH Plastikreduktions-Strategie: Fortschritte und noch mehr Transparenz

Neue Ziele bei internationaler Plastikstrategie "REset Plastic"

Salzburg (OTS) - Auf dem Weg nach morgen: Lidl Österreich will den Einsatz von Plastik deutlich reduzieren und ist auf einem guten Weg. Daher wurden die Ziele der gemeinsam erarbeiteten Plastikstrategie der Unternehmen der Schwarz Gruppe „REset Plastic“ noch ambitionierter gestaltet. Außerdem hat sich Lidl Österreich weitere Reduktionsziele gesetzt und kommuniziert in Zukunft noch umfassender zu den Fortschritten der Bemühungen.

Die Unternehmen der Schwarz Gruppe arbeiten gemeinsam kontinuierlich an der Erreichung ihrer REset-Plastic-Ziele. Jeder Beitrag für einen bewussten Umgang mit Plastik zahlt auf das große Ganze ein – im Sinne der gruppenweiten Vision „Weniger Plastik – geschlossene Kreisläufe“. Nun wurden die bestehenden Reduktions-Ziele auf internationaler Ebene höhergesteckt und noch ambitionierter ausformuliert: Der Einsatz von Plastik bei Eigenmarkenverpackungen und Transporthilfen soll bis 2025 statt um 20 % nun spartenübergreifend um mindestens 30 % reduziert werden.

„In Österreich stecken wir uns in diesem Zusammenhang noch höhere und umfassendere Ziele und zeigen ab sofort transparent die Fortschritte der Plastikreduktions-Strategie auf nationaler Ebene“, so Karsten Kremer, Geschäftsleiter Einkauf & Marketing bei Lidl Österreich.

So ist Lidl Österreich beispielsweise bei der Reduktion des Einsatzes von Plastik bei Eigenmarkenverpackungen in Relation zum Umsatz (g/€) mit rund minus 32 % zum Basisjahr 2017 schon über der gemeinsam erarbeiteten, gruppenweiten Zielsetzung von 30 % und setzt das Ziel daher national auf mindestens minus 35 %!

Ein weiteres Ziel ist der Einsatz von durchschnittlich 25 % Rezyklat in Eigenmarkenverpackungen bis 2025. Auch hier ist Lidl Österreich schon auf einem guten Weg: Aktuell werden im Durchschnitt bereits 19 % Rezyklat verwendet. Bei einigen Produkten wurde bereits ein Rezyklatanteil von 100 % erreicht, wie zum Beispiel bei den PET-Flaschenkörpern der Mineralwasser-Eigenmarke „Saskia“. Jede Flasche wird damit vollständig aus alten Flaschen produziert und ist unter anderem aufgrund ihres geringen Gewichts besonders ressourcenschonend.

Zusätzlich hat Lidl Österreich bereits bei 53 % der Eigenmarkenverpackungen die maximale Recyclingfähigkeit erreicht. Bis 2025 soll das bei 100 % aller Eigenmarkenverpackungen der Fall sein.

Ein wesentlicher Punkt ist die Reduktion des Einsatzes von sogenanntem Virgin Plastic, also komplett neu hergestelltem Plastik, das kein Rezyklat enthält. Lidl Österreich konnte den Anteil mit Stand 2022 bereits um 44 % reduzieren und setzt sich hier mit mindestens 50 % ein ambitionierteres, nationales Ziel. Dies obwohl recycelter Kunststoff nach wie vor deutlich teurer ist als Kunststoff aus fossilen Rohstoffen.

Bereits in der Vergangenheit hat Lidl Österreich den Anteil an losem oder plastikfrei verpacktem Obst und Gemüse deutlich gesteigert und damit Verpackungen eingespart. Bis 2025 soll der Anteil konzernweit bei mindestens 40 % liegen. In Österreich beträgt der Anteil mit GJ 2022 bei losem Obst und Gemüse 29 %, bei plastikfrei verpacktem Obst und Gemüse 38 %.

Ebenfalls gesunken ist die Zahl an Plastikverpackungen im Eigenmarkenbereich. Trotz steigender Absätze wurden 2022 um rund 31 % weniger Plastikverpackungen in Verkehr gebracht. Das Ziel ist eine Reduktion von 35 % bis 2025 bei gleichzeitigem Ausbau der Marktanteile.

Basis der Plastik-Reduktionsstrategie ist die Zusammenarbeit mit den Lieferanten. In diesem Zusammenhang wurde ihnen ein Styleguide für nachhaltige Verpackungsoptimierung zur Verfügung gestellt. Darin werden nicht nur die optimale Gestaltung, die Recyclingfähigkeit und der Materialeinsatz bei Kunststoffverpackungen, sondern auch bei Verpackungen aus Papier, Pappe, Karton, Glas und Metall erläutert. Kürzlich wurde dazu auch eine Best Practice Guideline speziell für Obst- und Gemüseverpackungen entwickelt. Eine zentrale Kennzahl für die Messung der Optimierung unserer Verpackungen ist der Kunststoffeinsatz in g pro Artikel. Verglichen mit 2018 konnte Lidl Österreich so bereits 26 % Kunststoff einsparen, bis 2025 soll eine 30 %-ige Einsparung erreicht werden.

Zusammenfassung der nationalen Plastikreduktionsziele bis 2025:

35 % weniger Plastik bei Eigenmarkenverpackungen und Transporthilfen in Relation zum Umsatz (g/€) (Basisjahr 2017). Stand 2022: 32 % (nicht inflationsbereinigt)

Absolute Kunststoffreduktion in Tonnen um 35 % (BJ 2018). Stand 2022: -31 %

Kunststoffreduktion g/Stück -30 % (BJ 2018). Stand 2022: -26 %

Reduktion Einsatz von Virgin Plastic in Eigenmarkenverpackungen um 50 % (BJ 2018). Stand 2022: 44 %

100% der Eigenmarkenverpackungen sind maximal recyclingfähig. Stand 2022: 53%

Durchschnittlich 25 % Rezyklat in Eigenmarkenverpackungen aus Plastik. Stand 2022: 19%

Anteil an losem oder plastikfrei verpacktem Obst und Gemüse mindestens 50 %. Stand 2022: 38 %

Weitere Kennzahlen inkl. Definitionen finden Sie hier.

