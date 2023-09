NÖ Industrie hautnah erleben: Tage der offenen Tür 2023 starten

Unter dem Motto "Enter to Win" öffnen ab Mittwoch mehr als 40 Industriebetriebe in ganz Niederösterreich ihre Werkstore.

St. Pölten (OTS) - Organisiert werden die Tage der Tür von der Industriellenvereinigung Niederösterreich (IV NÖ) und der Sparte Industrie der Wirtschaftskammer Niederösterreich (WKNÖ). „Unser Ziel ist es, das Bewusstsein für die Bedeutung der Industrie in der Gesellschaft weiter zu stärken und vor allem auch das Interesse an den vielfältigen Berufsfeldern und Ausbildungsmöglichkeiten in unserer Branche zu wecken“, unterstreichen IV-NÖ-Präsident Thomas Salzer und WKNÖ-Spartenobmann Helmut Schwarzl in einer Pressekonferenz am Montag, die bei Egger Getränke in St. Pölten-Unterradlberg stattfand.

Besucherinnen und Besucher erhalten vom 27. bis 30. September die einzigartige Gelegenheit, einen Blick hinter die Kulissen normalerweise nicht für die Öffentlichkeit zugänglicher Produktionshallen zu werfen und die faszinierende Welt der Industrie näher kennenzulernen. Was leistet die Industrie? Wo trifft man sie im Alltag? Welche Job- und Karrierechancen bietet sie?

Vielfältiges Programm in ganz NÖ

Eingeladen und herzlich willkommen ist die breite Öffentlichkeit. Als besondere Zielgruppe sollen sich auch junge Menschen ein Bild von den Industriebetrieben im Land machen. „Jobs in der Industrie sind langfristige und sichere Arbeitsplätze mit guter Bezahlung. Daher ist es wichtig, dass junge Menschen diese Jobs überhaupt einmal kennen lernen, um eine fundierte Entscheidung hinsichtlich ihrer beruflichen Ausbildung treffen zu können“, sagt IV-NÖ-Präsident Salzer.

In Niederösterreich gibt es rund 1.000 Industriebetriebe, in denen 79.000 Menschen arbeiten. Die Industrie trägt rund ein Drittel der niederösterreichischen Wirtschaftsleistung. „Diese hohe Bedeutung der Industrie für den Wirtschaftsstandort Niederösterreich ist bei der breiten Bevölkerung noch nicht angekommen. Gerade in Zeiten von Klimaklebern und Fachkräftemangel ist es daher besonders wichtig, den Stellenwert der Industrie in Bezug auf Wohlstand und Lebensqualität hervorzuheben“, unterstreicht WKNÖ-Spartenobmann Schwarzl.

Das Angebot an den Tagen der offenen Tür reicht von Werksführungen und speziellem Kinderprogramm über Informationen zu den Karrieremöglichkeiten in der Industrie bis hin zur Möglichkeit, High-Tech-Gadgets auszuprobieren und Action beim Bagger-Fahren zu erleben. Zusätzlich werden bei einem Gewinnspiel unter allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern iPads und Klimatickets verlost.

Umfrage zum Image der Industrie

Die Tage der offenen Tür sollen die Industrie der Öffentlichkeit näherbringen und so auch das Verständnis und das Interesse für die Anliegen, Themen und Herausforderungen der Betriebe fördern. Laut einer aktuellen Umfrage des Market Instituts, die im Auftrag der IV NÖ und der WKNÖ durchgeführt wurde, ist die niederösterreichische Bevölkerung von der Bedeutung der Industrie überzeugt, sie hat allerdings wenig Detailwissen darüber. Positiv hervorzuheben ist, dass sich bereits rund ein Drittel der Bevölkerung eine Tätigkeit in der Industrie vorstellen kann. Vor allem Menschen unter 30 Jahren sind laut Umfrage überdurchschnittlich positiv eingestellt.

„Das Bild der niederösterreichischen Industrie ist noch etwas verschwommen, die Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher nehmen aber eine erfreuliche Entwicklung wahr: Einerseits attestiert man eine Verbesserung in der Ausbildung junger Menschen, andererseits spüren sie auch eine steigende Bedeutung der Industrie für Niederösterreich und sind stolz auf internationale Erfolge und die Zukunftsfitness der Unternehmen“, fasst David Pfarrhofer, Geschäftsführer des Market Instituts, zusammen.

Zu den Tagen der offenen Tür

Die Veranstaltung findet seit 2005 im Drei-Jahres-Rhythmus statt. Zuletzt wurde sie im Jahr 2018 durchgeführt, dann folgte eine coronabedingt längere Pause. Alle Informationen zu den Tagen der offenen Tür 2023, zu den teilnehmenden Betrieben, dem Programm vor Ort und zu den Öffnungszeiten gibt es auf der Webseite: www.entertowin.at

