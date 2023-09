Ausstellungsankündigung: SYSTEMRELEVANT ab 5. Oktober 2023 im Künstlerhaus

Wien (OTS) - Im Rahmen der neuen Ausstellung SYSTEMRELEVANT (ab 5.10.) laden wir Vertreter*innen der Presse und Medien zu einer exklusiven Pressepreview am Dienstag, 3. Oktober, 10:30-16 Uhr ein. Anmeldung und Angabe einer Besichtigungsuhrzeit unter gamrot@kuenstlerhaus.at ist erforderlich. Auf Anfrage sind weitere Besichtigungstermine möglich.

Die offizielle Eröffnung findet am Mittwoch, 4. Oktober, Einlass 18:30 Uhr, mit einer Performance des Schmusechors statt.

SYSTEMRELEVANT ist eine Schau, die sich dieses so vielfältig diskutierten Begriffs bemächtigt, um ihn neu und anders zu denken, um Fragen zu stellen, ohne die Antworten zu kennen. Sie ist eine persönliche wie programmatische Standortbestimmung, um mit den Mitteln einer Ausstellung darüber nachzudenken, was ein (analoger) Kunstraum im 21. Jahrhundert sein kann – divers in den künstlerischen Positionen und Themen, spartenübergreifend in den Ausdrucksformen, fordernd und das Publikum miteinbeziehend, aber auch sinnlich und ohne Scheu vor Emotion.

Freier Eintritt in der Eröffnungswoche (5.–15.10.) – powered by W24.

Darüber hinaus startet das Projekt CONNECTED III – Days of Artist Books in der Künstlerhaus Factory (ab 7.10.)

