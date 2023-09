Wieden: Vortrag „Geologie zur Zeit Ami Boués“ am 27.9.

Wien (OTS/RK) - Der einst auf der Wieden lebende Gelehrte Ami Boué steht im Mittelpunkt einer Sonder-Ausstellung im Bezirksmuseum Wieden (4., Klagbaumgasse 4), die bis Mittwoch, 22. November, zu sehen ist. Die Schau hat den Titel „Ami Boué“ (1794 - 1881) Naturforscher - Kosmopolit – Wahl-Wiedener“ und beschreibt das Leben und das Wirken des Forschungsreisenden, Heilkundigen und Erdwissenschaftlers. Ergänzend finden Vorträge statt. Nächster Termin: Am Mittwoch, 27. September, referiert Kurator Johannes Seidl über die komplexe Thematik „Geologie zur Zeit Ami Boués: Streitfall Evolution“. Um 18.30 Uhr beginnt die Veranstaltung. Der Eintritt ist frei, Spenden sind willkommen. Info: Telefon 581 24 72 (Ehrenamtlicher Museumsleiter: Philipp Maurer) bzw. E-Mail bm1040@bezirksmuseum.at.

Eine Besichtigung der aus mehreren Tafeln mit Bildern, Texten und Schriften bestehenden Ausstellung ist jeweils am Dienstag (10.00 bis 12.00 Uhr) sowie am Mittwoch (16.30 bis 18.30 Uhr) kostenlos möglich. An Feiertagen und schulfreien Tagen bleibt das Museum gesperrt. Umfassende Angaben über das Bezirksmuseum Wieden im Internet: www.bezirksmuseum.at.

Veranstaltungen im 4. Bezirk: www.wien.gv.at/bezirke/wieden/

