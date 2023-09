Nevrivy rückwirkend feuern!

"Entbetonisierung" wichtig, um Weg in die Zukunft frei zu machen

Wien (OTS) - Die Umweltorganisation VIRUS fordert die SPÖ auf, personelle Konsequenzen aus dem jüngsten Widmungsskandal in der Wiener Donaustadt zu ziehen. Sprecher Wolfgang Rehm: „Der neue Widmungsskandal um den Bezirksvorsteher Nevrivy hat unabhängig vom Ergebnis von Parteichef Babler angekündigter Untersuchungen eine verheerende Optik. Die SPÖ muss Nevrivy daher so rasch wie möglich feuern, am besten rückwirkend“.

Dieser meist großspurig auftretende Lokalpolitiker sei auch sonst ein Mühlstein um den Hals einer Partei die gerade angesichts der Klimakrise dringend zukunftsfit werden müsse. Nevrivy habe die Donaustadt zur Betonstadt und zum Entwicklungsland beim öffentlichen Verkehr gemacht. „Die SPÖ muss dringend entbetonisiert werden und hier ist der richtige Ort um damit zu beginnen, damit der Weg in die Zukunft frei gemacht wird“, so Rehm abschließend.

