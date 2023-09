Star Wars Fans aufgepasst: The Fans Strike Back zeigt einzigartige Sammelobjekte einer weit, weit entfernten Galaxis

Wien (OTS) - Ab 16. November 2023 tauchen Star Wars Fans in der Wiener Stadthalle in galaktische Sphären: The Fans Strike Back, die beliebte, von Fans kreierte Ausstellung lädt Besucher:innen nun auch in Wien auf eine Entdeckungsreise mit einzigartigen, privaten Sammelobjekten und bietet auf 1.300m2 mit verschiedenen Highlights unter anderem auch ein VR-Erlebnis. Damit entführt die Ausstellung in das Universum der erfolgreichsten Saga der Welt.

VON FANS FÜR FANS: DIE SAMMLUNG.

„Tu es oder tu es nicht. Es gibt kein Versuchen." Dieses legendäre Yoda-Zitat muss der innere Antrieb der Fans gewesen sein, die die Exponate für diese Ausstellung hergestellt und gesammelt haben. Nach London, Paris und New York kommt der internationale Erfolg von The Fans Strike Back nun auch in Wien an.

Von Fans für Fans kuratiert, bietet The Fans Strike Back einen enthusiastischen Blickwinkel – geprägt von über 40 Jahren Leidenschaft für die ultimative Saga. Die Ausstellung präsentiert mehr als 700 einzigartige, nostalgische Sammelobjekte, darunter lebensgroße Figuren, mehr als 50 Skulpturen, Fotos, Poster und Kostüme.

Eingebettet in das Universum der legendären Saga entdecken Besucher:innen außerdem besondere Highlights: Auf der Reise mit dabei sind von Fans gestaltete Exponate, wie ein Snowspeeder, ein Sandcrawler, ein Naboo Fighter, der Millennium Falke, ein X-Wing Fan-Cockpit, eine R2-D2 Sammlung und eine Klonkrieger Sammlung. Außerdem gibt es von besonders leidenschaftlichen Fans gebaute Unikate, wie einen lebensgroßen Pod Racer, die Kommando Brücke eines Sternzerstörers und den Thron des Imperators zu entdecken.

DIE MACHT IST ... MIT ALLEN SINNEN: DAS ERLEBNIS.

Bei der The Fans Strike Back Ausstellung möge die Macht mit jedem sein: Angefangen beim jüngsten Padawan bis hin zum weisesten Jedi-Meister taucht jede:r Liebhaber:in des legendären Blockbusters in ein Universum ein. Eine besonders intergalaktische Immersion bietet eine einzigartige Virtual-Reality-Erfahrung, die alle Sinne in die Welt der ikonischen Saga entführt und die Besucher:innen für ein paar Minuten durch die Galaxis reisen lässt.

Neben den Ausstellungsobjekten und der VR-Experience sorgen die Themen-Fotokabine und ein Ausstellungs-Shop dafür, dass ein Stück der Galaxis mit nach Hause genommen werden kann.

„The Fans Strike Back“

Datum: 16.11.2023 - 11.02.2024

Ort: Wiener Stadthalle – Studio F

Roland Rainer Platz 1, 1150 Wien

Öffnungszeiten:

MO-MI 10:00 bis 20:00 (letzter Einlass 19:00)

DO-SA 10:00 bis 21:00 (letzter Einlass 20:00)

SO 10:00 bis 20:00 (letzter Einlass 19:00)

Tickets:

Erhältlich unter www.fansstrikeback.at

Alle Informationen zur The Fans Strike Back sind auf fansstrikeback.at sowie auf Instagram, TikTok und Facebook unter @fansstrikebackvienna zu finden.

HIER GEHT'S ZUM BILDMATERIAL: HIER KLICKEN.



Rückfragen & Kontakt:

SISTER ACT Public Relations

Nina Haider: nina.haider @ sisteract.at