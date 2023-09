Grundlagenforschung in Österreich: Positives Zeugnis für Exzellenzinitiative des FWF

Die Exzellenzinitiative excellent=austria zählt zu den umfangreichsten Forschungsförderungen in der Grundlagenforschung in Österreich.

Wien, 25.09.2023 (OTS/Der Wissenschaftsfonds FWF) - Der FWF legt großen Wert auf höchste Evaluierungs- und Entscheidungsstandards im Zuge der Fördervergabe und lässt seine Verfahren auch regelmäßig von unabhängiger Seite prüfen. Nun steht das Ergebnis der Evaluierung des „Clusters of Excellence“-Auswahlverfahrens fest, einer besonders hochdotierten Förderung, um die sich Konsortien mit Forschenden zahlreicher österreichischer Forschungsstätten beworben hatten.

Das Ergebnis der Evaluierung, durchgeführt vom norwegischen Nordic Institute for Studies in Innovation, Research and Education, fällt insgesamt sehr positiv aus und schließt kleinere Empfehlungen für die künftige Weiterentwicklung mit ein. In ihrer Zusammenfassung bestätigen die internationalen Expert:innen die Effizienz und Zielgerichtetheit des mehrstufigen Auswahlverfahrens sowie die Transparenz des Auswahlprozesses. Es ist dem FWF gelungen, hoch qualifizierte Forschende aus einem breiten Spektrum an Disziplinen für eine Beantragung zu gewinnen. Sowohl die beteiligten Forschenden als auch Gutachter:innen heben im Zuge der Evaluierung die entstandenen Synergieeffekte in zahlreichen Forschungsbereichen positiv hervor. Kritischere Aspekte wie der engagierte Zeitplan der Ausschreibung sowie mehr Vorlauf in der Beantragungsphase wird der FWF in der nächsten Ausschreibungsrunde von Beginn an entsprechend berücksichtigen.

„Es war und ist unser oberstes Ziel, eine unabhängige und zu 100 Prozent auf wissenschaftlichen Exzellenzkriterien basierende Fördervergabe auch bei den Clusters of Excellence zu gewährleisten. Angesichts der hohen Anzahl an beteiligten Forschenden aus ganz Österreich war das eine besondere Herausforderung, die uns laut Einschätzung der internationalen Expert:innen sehr gut gelungen ist. Österreich hat noch deutlich mehr Potenzial für weitere Exzellenzcluster, das positive Feedback der Evaluierung bestärkt uns, rasch die zweite Ausschreibungsrunde auf Basis der im Frühjahr erhaltenen Finanzierungszusagen anzubieten“, so FWF-Präsident Christof Gattringer. Der FWF plant den Start der zweiten Ausschreibungsrunde für Anfang 2024.



Weitere Informationen

Evaluierung der „Clusters of Excellence“-Ausschreibung

Stellungnahme des FWF zur Evaluierung



