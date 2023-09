Termin-AVISO: Längste Outdoor-Galerie der Stadt am Wiener Zentralfriedhof

Wien (OTS) - Seit mehr als zwei Jahren besteht das Forschungsprojekt „Biodiversität am Friedhof“ – ein Projekt der Universität Wien in Kooperation mit der Friedhöfe Wien GmbH.

Die Ergebnisse umfassen nicht nur Zahlen und Daten – auch Tierfotografien entstanden im Rahmen der Dokumentation. Diese sind ab 4. Oktober in einer Outdoor-Galerie am Wiener Zentralfriedhof ausgestellt.

Am 4. Oktober 2023 eröffnen Peter Hanke, Stadtrat für Finanzen, Wirtschaft und Wiener Stadtwerke, und Renate Niklas, Geschäftsführerin der Friedhöfe Wien, die Galerie.

Die Ergebnisse aus der Forschung werden von Projektleiter Thomas Filek präsentiert.

Die Vertreter*innen der Medien sind dazu herzlich eingeladen. Um Anmeldung unter kommunikation@friedhoefewien.at wird gebeten.

Zeit:

Mittwoch, 4. Oktober 2023, 10 Uhr

Ort

Kurkonditorei Oberlaa, Tor 2, Zentralfriedhof Wien

Einfahrt/Eingang über Simmeringer Hauptstraße 234, 1110 Wien





Rückfragen & Kontakt:

Julia Stering, BA BA MA

Friedhöfe Wien GmbH I Pressesprecherin

Simmeringer Hauptstraße 339 I 1110 Wien

Telefon: +43 (0)1 76070-28032

E-Mail: julia.stering @ friedhoefewien.at

www.friedhoefewien.at