Wenn die Knochen brechen: Infotag im Wiener Rathaus

24. Oktober 2023, 10.00 - 16.00 Uhr

Wien (OTS) - Akut auftretende, anhaltende Rückenschmerzen? Knochenbruch des Handgelenks, des Oberarms, der Hüfte, des Beckens oder von Wirbelkörpern nach Sturz oder sogar ohne Sturz? An Osteoporose leiden etwa 500.000 Österreicher:innen, nur zehn Prozent davon werden frühzeitig diagnostiziert und in weiterer Folge rechtzeitig behandelt(*). Aufklärung ist wichtig um Risikofaktoren zu erkennen und Hilfe zur Selbsthilfe zu erlernen! Aus diesem Grunde veranstaltet die Österreichische Gesellschaft für Knochen- und Mineralstoffwechsel (ÖGKM) am 24. Oktober, 10-16 Uhr, wieder einen Osteoporose Tag im Wiener Rathaus. Die Veranstaltung bietet betroffenen PatientInnen und interessierten Personen ein abwechslungsreiches Programm zu den Themen Osteoporose, Training, Ernährung und medikamentöse Behandlung. Neben Vorträgen ausgewiesener ExpertInnen, erhalten alle Besucher auch die Möglichkeit unterschiedliche Trainingsformen kennenzulernen und diese direkt auszuprobieren, Rezepte für eine knochengesunde Ernährung und vieles mehr.

Der Eintritt ist kostenlos. Weitere Informationen sowie das detaillierte Programm.

