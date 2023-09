Fischer/Grüne: Erfolgsgeschichte Reparaturbonus kehrt zurück

50 Prozent der Reparaturkosten bis zu einem Betrag von 200 Euro werden rückerstattet

Wien (OTS) - „Bisher wurden durch den von Klimaschutzministerin Leonore Gewessler eingeführten Reparaturbonus knapp 700.000 Elektrogeräte repariert. Das bedeutet die Vermeidung eines riesigen Berges von Elektroschrott. Davon profitieren wirklich alle - die Umwelt, unsere Wirtschaft mit vielen tollen Reparaturbetrieben und auch die Konsument:innen“, freut sich Ulli Fischer, Sprecherin der Grünen für Konsumentenschutz, über die heute startende zweite Runde des Reparaturbonus.

Ab heute können Konsument:innen wieder über die Website www.reparaturbonus.at einen Reparaturbon herunterladen. Mit diesem werden 50 Prozent der Reparaturkosten bis zu einem Betrag von 200 Euro gefördert. Über die Plattform kann auch ein auf das zu reparierende Elektrogerät spezialisierter Reparaturbetrieb in der Nähe des Wohnortes gefunden werden.

Aufgrund von Betrugsfällen in der Vergangenheit war es notwendig geworden über den Sommer ein verbessertes Sicherheitsnetz für den Reparaturbonus zu implementieren. Konsument:innen, die den Reparaturbon einlösen, bezahlen zunächst den gesamten Reparaturbetrag. Der reparierende Betrieb reicht den Bon dann wie bisher ein. Der Förderbetrag wird anschließend direkt an die Kund:innen erstattet. „Mit dieser Neuerung schaffen wir mehr Sicherheit für unsere Partner und für alle Kund:innen, die den Reparaturbonus in Anspruch nehmen möchten“, sagt Fischer.

Rückfragen & Kontakt:

Grüner Klub im Parlament

+43-1 40110-6317

presse @ gruene.at