Omixon bringt NanoTYPE MONO™ und MONOall™ RUO auf den Markt, ein Singleplex-Kit zur Amplifikation menschlicher Leukozyten-Antigene, das mit der MinION™ -Plattform von Oxford Nanopore kompatibel ist

Budapest, Ungarn (ots/PRNewswire) - Omixon Biocomputing Ltd. gab heute die Markteinführung von NanoTYPE MONO™ und MONO all™ - RUO bekannt, einem Single-Locus-Kit zur Amplifikation menschlicher Leukozyten-Antigene (HLA), das mit der MinION ™ -Plattform von Oxford Nanopore kompatibel ist.

NanoTYPE MONO wurde entwickelt, um klinische Labors zu unterstützen, indem es die Möglichkeit bietet, einzelne HLA-Gene mit außergewöhnlicher Präzision durch hochauflösende Typisierung neu zu typisieren, zu bestätigen und zu analysieren. Diese hochmoderne Technologie soll klinische Labore im Bereich der genetischen Markerbewertung unterstützen und dabei ein beispielloses Maß an Genauigkeit zu wettbewerbsfähigen Preisen bieten.

Bisher wurde die hochauflösende Typisierung von HLA-Genen durch den mühsamen Arbeitsablauf bei der Sequenzierung der nächsten Generation (NGS) in Verbindung mit der begrenzten Verfügbarkeit und den hohen Kosten der NGS-Ausrüstung behindert. Infolgedessen haben sich viele Labors auf molekulare Techniken wie SSOP oder RT-PCR mit geringer Auflösung verlassen.

„NanoTYPE MONO stellt einen bedeutenden Meilenstein in der HLA-Typisierungstechnologie dar", sagte Gregory Werner, Vice President of Product Innovation bei Omixon Biocomputing Ltd. „Mit seiner Fähigkeit, hochauflösende Ergebnisse zu einem wettbewerbsfähigen Preis zu liefern, ermöglicht es Laboren, ein neues Maß an Präzision und Genauigkeit bei ihren genetischen Test zu erreichen. Dies eröffnet spannende Möglichkeiten für die Erforschung von Krankheiten und personalisierter Medizin."

Durch die Kombination der Zugänglichkeit und Kosteneffizienz von NanoTYPE MONO für die hochauflösende HLA-Typisierung mit den umweltfreundlichen Eigenschaften der MinION-Sequenzer können Labore einen nachhaltigen und umweltbewussten Ansatz für die genetische Analyse und Forschung verfolgen. NanoTYPE MONO ermöglicht es Laboren jeder Größe und jedes Budgets, ihre genetischen Testmöglichkeiten zu erweitern und sich dabei nahtlos in das kompakte und umweltfreundliche MinION-System zu integrieren. Mit einem geringeren Reagenzienverbrauch, weniger Abfall und einem kleinen ökologischen Fußabdruck ermöglicht diese integrierte Lösung den Laboren, einen Beitrag zu einer grüneren Zukunft zu leisten und gleichzeitig ihre wissenschaftlichen Bemühungen voranzutreiben.

Um mehr über NanoTYPE MONO und seine transformativen Möglichkeiten für klinische Labore zu erfahren, besuchen Sie bitte www.omixon.com/products/nanotype-mono/

Über uns: Omixon verwandelt molekularbiologische Innovationen in hochmoderne Produkte für die Transplantationsdiagnostik. www.omixon.com

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/omixon-bringt-nanotype-mono-und-monoall-ruo-auf-den-markt-ein-singleplex-kit-zur-amplifikation-menschlicher-leukozyten-antigene-das-mit-der-minion--plattform-von-oxford-nanopore-kompatibel-i st-301936046.html

Rückfragen & Kontakt:

Norbert Farkas,

Telefon: +36-20-569-0236 E-mail: norbert.farkas @ omixon.com